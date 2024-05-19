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律師界怒轟藍白強推擴權法案 綠委：國會將可窺竊企業機密

民進黨立委蔡易餘。（蔡易餘國會辦公室提供）

民進黨立委蔡易餘。（蔡易餘國會辦公室提供）

2024/05/19 13:16

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團強推被質疑是「國會擴權」的相關法案，17日院會審議時，與民進黨團爆發激烈肢體衝突。對此，包括台北律師公會、全國律師聯合會均發表公開聲明，質疑相關草案未經審議，勿以黨派之私，破壞民主憲政運作原理。民進黨立委蔡易餘表示，若藍白強行表決通過法案，未來國會將能調查私人，甚至更可能窺竊私人企業的營業祕密。

蔡易餘指出，國民黨團和民眾黨團提出國會自肥擴權法案，他們用「國會改革」華麗的詞彙來包裝擴權法案，未來國會將能調查「私人」，針對公務員備詢有不回答的情況，將遭予以法辦，甚至更可能窺竊私人企業的營業祕密。

他說，如此亂象司法界也無法容忍，昨日全國律師公會包含台北律師公會的法律人，紛紛發表聲明認為，這樣擴權修法的方式，完全罔顧憲法規範，顯有違憲之虞。

蔡易餘也說，而程序上，竟採用舉手表決的方式，而每次舉手表決清點人數都不同，立法院長韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁卻認為，立委會來來去去，人數會變動。若是如此，為什麼不透過表決器表決的方式，讓每位立委的表決狀況能一五一十地呈現給民眾知道？

他批評，國民黨團不敢讓表決同意法案的狀況，呈現在人民面前，不敢對歷史負責，只敢使用舉手表決的方式，退回30年前。不只是司法界，也有許多科技人看不下去，「立法院怎麼會用如此，民主倒退的方式進行呢？」

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