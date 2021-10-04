花公帑做「柯市長畢業特輯」？ 北市府澄清：這不是「內宣」

吳沛憶（右）質詢陳志銘（左）。（記者郭安家攝）

2021/10/04 17:24

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲明年將進入任期最後1年，台北市議員吳沛憶今天（4日）在議會質詢爆料，台北市政府秘書處增加了1筆新聞發布預算350萬元 ，約增加5成經費，要做柯文哲任內市政8年特輯，她查過去從來沒有市長像柯文哲一樣製作「市長畢業特輯」；對此，市府祕書長陳志銘連忙解釋，這不是「內宣」。

面對「大內宣」疑慮，陳志銘表示，「這不是內宣，不是這意思」；接著語塞說，「不可以做市長個人...這是這8年台北市做了那些改變，想記錄這些歷史，會做影片，相片收集，改變前後相片對照」，他當場允諾，會在柯文哲總質詢前，對議員提供初步規劃。

請繼續往下閱讀...

吳沛憶指出，明年預算書中，秘書處新增這筆新聞發布預算350萬元，等於增加5成預算，質疑這是要做什麼？是要開假新聞記者會來批評議員嗎？陳志銘連忙回說，不是，「是把這8年記錄留下一個歷史這樣」，「這8年『最後1年』了嘛！是這8周年做哪些改變這樣」。

但吳沛憶打臉說：「你們寫市政8周年紀念特輯，市政8周年很奇怪，台北市有直轄市以來其實是27年這8周年是從哪1年開始？」陳志銘尷尬回說，是「市長任內」。

這更令吳沛憶質疑：「所以是柯市長執政8周年紀念嘛！過去有此慣例嗎？過去有編350萬嗎？」陳志銘起先回說，「過去不曉得有沒有做」，接著又坦承，「過去應該都沒做；只是覺得台北這8年發生的改變，應該要把它歷史留下來」。

吳沛憶批說，查過過去幾年沒有「市長畢業前執政回顧紀念特輯」，這「跟柯市長標榜節省經費理念很不符合」，諷刺的是，「向來柯市長都反對大內宣」。陳志銘則連忙否認「這不是內宣，不是這意思」。

北市府秘書處編列預算被質疑要做「柯市長畢業特輯」（圖:吳沛憶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法