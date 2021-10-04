為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花公帑做「柯市長畢業特輯」？ 北市府澄清：這不是「內宣」

    吳沛憶（右）質詢陳志銘（左）。（記者郭安家攝）

    吳沛憶（右）質詢陳志銘（左）。（記者郭安家攝）

    2021/10/04 17:24

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲明年將進入任期最後1年，台北市議員吳沛憶今天（4日）在議會質詢爆料，台北市政府秘書處增加了1筆新聞發布預算350萬元 ，約增加5成經費，要做柯文哲任內市政8年特輯，她查過去從來沒有市長像柯文哲一樣製作「市長畢業特輯」；對此，市府祕書長陳志銘連忙解釋，這不是「內宣」。

    面對「大內宣」疑慮，陳志銘表示，「這不是內宣，不是這意思」；接著語塞說，「不可以做市長個人...這是這8年台北市做了那些改變，想記錄這些歷史，會做影片，相片收集，改變前後相片對照」，他當場允諾，會在柯文哲總質詢前，對議員提供初步規劃。

    吳沛憶指出，明年預算書中，秘書處新增這筆新聞發布預算350萬元，等於增加5成預算，質疑這是要做什麼？是要開假新聞記者會來批評議員嗎？陳志銘連忙回說，不是，「是把這8年記錄留下一個歷史這樣」，「這8年『最後1年』了嘛！是這8周年做哪些改變這樣」。

    但吳沛憶打臉說：「你們寫市政8周年紀念特輯，市政8周年很奇怪，台北市有直轄市以來其實是27年這8周年是從哪1年開始？」陳志銘尷尬回說，是「市長任內」。

    這更令吳沛憶質疑：「所以是柯市長執政8周年紀念嘛！過去有此慣例嗎？過去有編350萬嗎？」陳志銘起先回說，「過去不曉得有沒有做」，接著又坦承，「過去應該都沒做；只是覺得台北這8年發生的改變，應該要把它歷史留下來」。

    吳沛憶批說，查過過去幾年沒有「市長畢業前執政回顧紀念特輯」，這「跟柯市長標榜節省經費理念很不符合」，諷刺的是，「向來柯市長都反對大內宣」。陳志銘則連忙否認「這不是內宣，不是這意思」。

    北市府秘書處編列預算被質疑要做「柯市長畢業特輯」（圖:吳沛憶提供）

    北市府秘書處編列預算被質疑要做「柯市長畢業特輯」（圖:吳沛憶提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯P世大運嚇到六神無主？陳佩琪轟總統府「那個人」放消息
    2021/10/03 22:01

    柯P世大運嚇到六神無主？陳佩琪轟總統府「那個人」放消息
    子弟兵稱「綠怕統一遭清算」被王定宇嗆 柯文哲反酸：房租交了沒
    2021/10/02 16:40

    子弟兵稱「綠怕統一遭清算」被王定宇嗆 柯文哲反酸：房租交了沒

    新世代風險管理和泰產險再獲獎肯定
    黃健庭回國民黨將整合郭董？ 柯文哲：我跟黃也不錯
    2021/10/02 16:37

    黃健庭回國民黨將整合郭董？ 柯文哲：我跟黃也不錯
    雙城論壇還辦不辦？ 柯文哲：不辦會扣分
    2021/10/02 16:33

    雙城論壇還辦不辦？ 柯文哲：不辦會扣分

    不可輕忽的乳癌防治！醫：三種檢查女性必知道！
    陳時中想跟「柯市長」說明3+11 柯文哲再嗆：這才是有問題
    2021/10/01 17:45

    陳時中想跟「柯市長」說明3+11 柯文哲再嗆：這才是有問題
    民調贏了！民眾黨能成最大在野黨？柯文哲：有信心成為執政黨
    2021/09/29 18:16

    民調贏了！民眾黨能成最大在野黨？柯文哲：有信心成為執政黨
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播