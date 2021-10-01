陳時中想跟「柯市長」說明3+11 柯文哲再嗆：這才是有問題

柯文哲嗆，若陳時中是因他的市長身分才來說明，「這才是有問題」。圖為柯文哲出席台北市110年四價流感疫苗開打記者會。（記者廖振輝攝）

2021/10/01 17:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，願為「3+11」政策向台北市長柯文哲說明，但今早遭拒絕；陳時中下午說，柯文哲對此有疑問且位居市長，願對他說明。柯文哲再批評，不該去找「VIP」特別解釋，而是要逐一檢討疫苗及防疫政策，外界也並非責怪，而是想看到態度，若只因市長身分才來說明「這才是有問題」。

柯文哲頻為「3+11」政策砲打中央，陳時中遞橄欖枝，願親向柯文哲說明，但柯文早今早反嗆「不需要」，要求陳時中應向全國人民說明。陳時中下午再解釋，柯市長對「3+11」有許多疑問，加上他位居市長，因此願意對他說明。

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柯文哲今天下午視察公園兒童遊戲區解封防疫作為，受訪時再回應，陳時中不應該去找一、兩個「VIP」特別解釋，懂醫學的也不只柯文哲一人，中央應針對疫苗、防疫政策及5、6月爆發嚴重本土疫情等逐一檢討，外界並非要責怪陳時中，而是希望看到態度。

柯文哲嗆，若陳時中是因他的市長身分才來說明，「這才是有問題」！再被問到，陳時中誠懇釋善意，是否願見面相談？柯文哲嘆口氣後，又給軟釘子，「算了，很誠懇？」他說，別再口水戰避答，「問一些比較有營養的題目」。

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台北市長柯文哲今下午視察北市公園兒童遊戲區解封的防疫狀況。（記者鄭名翔攝）

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