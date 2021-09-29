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    民調贏了！民眾黨能成最大在野黨？柯文哲：有信心成為執政黨

    台北市長柯文哲出席防疫記者會。（北市府提供）

    台北市長柯文哲出席防疫記者會。（北市府提供）

    2021/09/29 18:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕台灣民意基金會昨（28日）公布一份新民調，交叉分析中，民眾黨在「20到34歲」年輕族群的支持度比國民黨高很多，此外，「台南市」、「高雄市」跟「大學以上教育程度」，也領先國民黨；被問到民眾黨是否有信心成為最大在野黨？身兼黨主席的台北市長柯文哲今天表示，民眾黨有信心要成為執政黨。

    國民黨立委蔣萬安今說，盼國民黨準主席朱立倫帶領國民黨打贏勝仗，還說「讓國民黨贏回台北市」；柯文哲被問到，有信心民眾黨推派的人選能夠戰勝國民黨？還是會傾向雙方合作？柯文哲表示，「打選戰」是一回事，但「做市長」又是另外一回事了，要做好市長，還是要做好各種準備，包括熟悉市政、增加知識，要做好準備。

    至於是否與國民黨合作？柯文哲強調：「正確講法是我們可以跟所有人都可以合作。」

    另外，民眾黨推出「眾志成城」碩博士生論文研究獎助金計畫，是否有廣邀學者，找出2024總統大選的兩岸論述，如今民眾黨論文研究清單中的「國家安全」納入相關兩岸議題，柯文哲被問到，這是因無法找出統獨間「第三條路」才要廣徵天下意見找出路？

    柯文哲回應，「開放政府、全民參與、公開透明，本來就是我們的政治理念」，「我們智庫有列出當前台灣面對的重大問題」，分三大類，每一大類都有分項，「我們就公布，要求寫碩博士論文的年輕人，我們是鼓勵他們做這些題目，別為了研究而研究」，要「做出的結論對國家有用，希望年輕人的努力對國家有影響，就這麼簡單」。

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