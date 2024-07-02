中國海警登檢押走我漁船 蘇巧慧：國民黨還要台灣人跪著求和

蘇巧慧質疑，國民黨對於中國海警多次挑釁，這次更直接擄船押人的行為，要不要對中國表達抗議。（資料照）

2024/07/02 23:48

〔記者陳政宇／台北報導〕澎湖籍「大進滿88號」漁船今（2）日晚間在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船靠近拍照後強行登檢，並將船隻押往中國圍頭港。民進黨立委蘇巧慧痛批，國民黨是否對中國表達抗議？面對這樣的惡霸，還好意思要台灣人跪著求和。

「中國現在不只是侵門踏戶，甚至直接當街擄人！」蘇巧慧透過臉書撰文表示，今晚8點多，澎湖漁船大進滿88號在金門外海捕撈小管，2艘中國海警船突然靠近拍照、強行登檢，最後連人帶船押回中國。據報導，漁船已經被拉入中國福建軍港，現在海巡署緊急增派2艘海巡艇欲加以攔截，一度和中國海警船對峙。

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蘇巧慧強調，她全力支持海巡同仁在前線捍衛海疆，希望海巡隊員任務順利，也會在內政委員會持續追蹤事件，做第一線海巡同仁最堅強的後盾。

另，蘇巧慧也質疑國民黨，對於中國海警多次挑釁，這次更直接擄船押人的行為，要不要對中國表達抗議？「面對這樣的惡霸，你們還好意思要台灣人跪著求和？」

海巡署接獲通報後，署長張忠龍立即成立應變指揮中心，目前調集線上可應處的海巡艇2艘欲加以攔截，但抵達現場時，發現我方船隻已被3艘中國海警船押回中國，海巡艇跟另4艘中國海警船周旋近1小時，才結束緊張局面。目前「大」船已遭中方帶往圍頭港。

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