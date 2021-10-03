柯P世大運嚇到六神無主？陳佩琪轟總統府「那個人」放消息

2017年世大運開幕時，由於反年改團體在入口抗議，導致選手無法進場，場內混亂。（資料照）

2021/10/03 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪今（3）日在臉書PO文，聲稱要「說一段先生和和綠營交手的秘辛」，她談到2017年北市舉辦世大運被反年改團體鬧場時，週刊曾出現一篇報導稱柯文哲被嚇得六神無主，讓她疑惑記者的消息來源，詢問後，大家都說是總統府內的「那個人」給的消息，並稱「那個人」是總統府的「柯黑」兼「黑柯中心」。陳佩琪批：「唉！真悲哀，在那種位置，卻做這樣的事。」

陳佩琪今日在臉書PO文表示，2017年世大運開幕，她與柯文哲和總統同台，但由於反年改團體在入口抗議，導致選手無法進場，場內混亂，開幕式並不順利。陳佩琪抱怨，當時因為維安考量，附近通訊被切斷，隨扈也無法靠近報告，但見總統跟一旁的國安人員不斷交談，柯文哲卻被從頭到尾晾在一旁。

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陳佩琪說，當時柯文哲曾站上高處了解狀況，但後來某週刊卻為這一段出了篇精彩報導，稱柯文哲臉色鐵青，甚至癱軟在椅子上「六神無主」不知如何是好，而這篇報導出來後，柯文哲就知道以後「日子不好過」了。

陳佩琪說，當天她是陪同出席者，實在看不下去記者寫這種偏頗報導，每每遇到人就問這是誰寫的，後來想想，記者可以寫這種報導也真奇怪，開幕式當天維安嚴格到一隻蚊子都飛不進來，更不可能有記者靠近，在天色灰暗的夜晚，記者哪來的千里眼洞察人的臉色和表情？「每當我這麼質疑，所有的人都不假思索地回答我，就是總統府內的那個人pass給記者的啊，他是總統府內的『柯黑』兼『黑柯』中心啊，唉！真悲哀，在那種位置，卻做這樣的事」。

陳佩琪接著貼出一段總統府發言人黃重諺批WHO秘書長譚德塞應去量體溫，並嗆他「是得武漢腦炎嗎？」的新聞。陳佩琪指出，世大運時沒有「武漢肺炎」，當然亦無「武漢腦炎」，但不知為何有人在世大運就有幻聽、幻覺、幻視的症狀，竟然在開幕式昏暗燈光下看出人臉色青白且表情六神無主？她也說：「拿腦炎患者去影射任何人都不恰當，更何況以如此戲謔的口吻嘲諷世衛祕書長！」

最後，陳佩琪表示，世大運開幕當晚，他們和包含總統在內的一堆人在後台休息室聊天，聊得頗為愉快；陳佩琪指出，當時有個人告訴他們：「柯市長，北市以後有什麼需要幫忙的，別客氣啦，我們的管道都很暢通的囉，有需要，你儘管說，要是下面打你官腔，你直接一通電話給我，保證幫你轉達上面，沒問題喔，沒問題喔，呵呵呵...呵呵呵...。」

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