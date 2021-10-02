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    子弟兵稱「綠怕統一遭清算」被王定宇嗆 柯文哲反酸：房租交了沒

    民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上轉述中國工作的朋友意見，指民進黨政客很怕統一後被清算，被民進黨立委王定宇批評無知、可笑到讓人生氣，民眾黨主席柯文哲今被問幾此事反酸：「王定宇在打啊？我比較關心他房租交了沒」。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上轉述中國工作的朋友意見，指民進黨政客很怕統一後被清算，被民進黨立委王定宇批評無知、可笑到讓人生氣，民眾黨主席柯文哲今被問幾此事反酸：「王定宇在打啊？我比較關心他房租交了沒」。（記者叢昌瑾攝）

    2021/10/02 16:40

    〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上轉述中國工作的朋友意見，指民進黨政客很怕統一後被清算，被民進黨立委王定宇批評無知、可笑到讓人生氣，並質疑民眾黨的「老闆」討好中共是為了不被清算嗎？民眾黨主席柯文哲今被問幾此事反酸：「王定宇在打啊？我比較關心他房租交了沒」。

    柯文哲今出席黨內的台港關係論壇，對於楊寶楨被王定宇批評，柯文哲表示，其實也不用抓住一句話追打，還酸：「王定宇在打啊？我比較關心他房租交了沒有。」

    對於楊寶楨說「民進黨擔心被中共清算所以很怕統一」，柯文哲緩頰說，覆巢之下無完卵，台灣還是同島一命，這沒有誰被清算、不被清算的問題，真的事情來，也沒人逃得掉。

    至於今天舉辦台港關係論壇，是否擔心觸碰中國紅線？柯文哲笑說：「我們不是每天都在踩他的紅線？哈哈，也不能說你畫一條線，我踩了就是紅線啊！」並強調，兩岸要互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最重要是互相諒解，「你有你的紅線、我有我的紅線。」

    對於昨天共機侵台創單日新高，他說，這種事越來越多，該國防準備還是要做。

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