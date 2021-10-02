民眾黨辦台港關係論壇 柯文哲：其他政黨只拿來選舉操作

民眾黨主席柯文哲出席黨內舉辦的「香港政經局勢與台港關係」論壇表示，不同於其他政黨只拿來政治操作，民眾黨關心香港局勢的改變。（記者陳昀攝）

2021/10/02 14:49

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨今舉行「香港政經局勢與台港關係」論壇，民眾黨主席柯文哲致詞表示，去年總統大選，香港反送中運動引發的「芒果乾」決定選戰結果，不同於其他政黨只拿來當成選舉的政治操作，台北市政府、民眾黨立委關心香港局勢的改變，基於務實立場吸引人才，同時提升台灣的競爭力。

柯文哲表示，香港反送中運動自2019年6月爆發以來已超過2年，他身為台北市長及在野黨黨主席，最關心的就是台北市的因應策略，北市府也成立專案小組，針對如何吸引香港專業人士來台及台北市應對香港地位改變等議題研擬對策，民眾黨立委也就香港社會與人權問題、以及港人來台的相關權益，提出政策建議。

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柯文哲指出，關心香港情勢、協助來台港人，是民眾黨目前對香港問題的基本態度，香港的反送中事件引發全球關注，不僅影響香港作為亞洲金融中心的地位，也連帶牽動區域內各國角色的分工與調整，甚至成為美中兩強在亞太地區競爭角力的焦點之一。

柯文哲認為，2020台灣總統大選，香港反送中運動引發的「芒果乾」效應，是決定選戰結果的關鍵因素，不同於其他政黨只把香港議題當作選舉的政治操作，台北市政府與民眾黨立委關心的是香港局勢的改變與香港民眾的處境，並基於務實的立場，把握機會吸引人才及提升台灣的競爭力。

柯文哲說，他們舉辦研討會，分別聚焦「香港社會與政治變局」，以及「香港經濟處境與台灣角色」，並邀請學者專家與相關人士共同交流對話，歡迎社會各界一起關心香港問題與台灣的因應。

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