才貼蒙面照撐港... 柯文哲卻說：不曉得香港人為何要戴口罩

2019-10-07 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（6）日參加由「17直播」主辦的「第三屆華人直播金羽獎」頒獎典禮，頒獎致詞時卻稱「不曉得香港人為什麼要戴口罩」，引發網友議論。

台北市長柯文哲昨（6）日出席由17直播主辦的「第三屆華人直播金羽獎」，擔任頒獎嘉賓。柯市長致詞時開玩笑道「不曉得香港人為什麼要戴口罩，不過在台灣，戴口罩最大的理由是怕被口水噴到」，引起網友議論。

消息被分享到台大《批踢踢實業坊》的八卦板，貼文網友質疑台灣民眾黨臉書週六（5日）才在臉書貼出柯文哲等人戴口罩撐香港的照片，怎麼會不曉得香港人為何戴口罩？

其他網友紛紛留言表示：「幕僚貼照片前有問過柯嗎XD」、「不敢譴責中國但可以消費香港？」、「用舊照，真的好笑」、「這算不算拿香港人的苦痛來開玩笑？」，但也有另一派的網友留言表示：「所以為什麼要戴口罩」、「就開個玩笑而已，時事梗也要被放大」、「說不知道也不行，你們土匪啊」、「有點幽默感好嗎？」。

對此，民主進步黨發言人吳濬彥在臉書發文表示，他不曉得柯文哲為什麼裝傻，不過在台灣「裝傻說不知道為什麼香港人戴口罩最大的理由，是怕中共不開心」。

柯文哲頒獎致詞全文逐字稿如下：

（未看稿）

好，各位朋友大家晚安大家好。

這個，近年來，台灣社會每天都是謾罵，特別是總統大選快到了。我是不曉得香港人為什麼要戴口罩，不過在台灣，戴口罩最大的理由是怕被口水噴到。

（看稿）

所以就算有些暖心的事件，很快就被一些其他的新聞蓋掉，也因為這樣17 Media和爆料公社刻意選出了最佳暖心事件，就是希望讓社會可以多一些關懷跟溫暖，那事件的主角是消防隊員，不管是消防員或是警察，其實都是保護人民的第一線，他們有時候站在面對危險的最前線，所以這個獎應該要頒給消防弟兄，給他們最大的鼓勵。

相關影片請見（3:54:50處柯文哲出場）：

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