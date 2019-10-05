柯文哲曾因「擦槍走火」惹爭議 今蒙面挺港

2019-10-05 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨（4）日頒布《禁止蒙面規例》，再度激起警民對立，反送中示威者怒火也延燒不止；針對香港反送中運動，台灣民眾黨黨主席柯文哲曾評價反送中為「小波浪」、港警開槍射擊學生胸口是「擦槍走火」，時至今日香港民怨愈演愈烈，柯文哲領導的台灣民眾黨則一改以往對反送中事件的態度，發起了蒙面拍照，支持香港的活動。

柯文哲6月時接受媒體採訪被問到，「反送中戰場若延續到年底，是否會對柯文哲若要參選總統不利？」，柯文哲回答，「國家戰略有它的穩定性，只要知道航向在哪裡，不要為了這種小波浪吼，就見風轉舵，這更糟糕」。本月1日，港警首度以實彈近距離對一名18歲學生胸部開槍，震驚世界。柯文哲再發表看法說，「這種紛擾繼續下去，難免會擦槍走火，相當危險」，這番話也讓香港眾志秘書長黃之鋒批評，「以擦槍走火來形容，實在是對中槍學生的侮辱」，並要求柯文哲道歉，柯文哲也重申，「警察掏槍出來對準民眾，這一定不對，這有什麼好講，透過螢幕，還需要譴責他什麼？全世界都在看，錯就是錯，作為人類，95%都理解是非對錯」。

昨天反送中抗爭規模擴大至全港18區同時有示威，更有示威者宣布成立「香港臨時政府」，指港府企圖繼續壓制人民集會權利，無視香港絕大多數人民之意願，「已失去其合法性」。

對此，台灣民眾黨晚間在臉書粉絲團貼出照片，其中包括柯文哲在內數名黨員、立委參選人以蒙面拍照的方式，稱人民有權蒙面政府不能蒙眼，並標註香港平安、香港加油。不過有網友則認為，「風向倒是轉很快嘛？說好的小波浪跟擦槍走火呢？」。

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