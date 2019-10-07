柯P說溜嘴？北市府強推智慧販賣機「背後真相」曝光

2019-10-07 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲強行推動智慧販賣機進入校園，引發許多爭議。對此，日前才嗆「台北市政府出來講清楚」的政大法律系副教授劉宏恩發文劍，指柯文哲「說溜嘴」強制各校設置自動販賣機的「真相」，竟是要協助廠商蒐集學生消費行為紀錄，發展人工智慧商業模式，痛批柯「廠商都不否認了，你敢不敢否認？」

劉宏恩今日在臉書貼文砲轟柯文哲「先前扯東扯西，昨天終於講出真正的關鍵字」，柯文哲昨日受訪說出「不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的」，劉宏恩認為，市府就是要協助廠商蒐集全市中小學生的消費行為記錄大數據，演算發展人工智慧商業模式。柯文哲之前說自動販賣機的設置目的為「小朋友會肚子餓」，根本就是誤導、掩蓋背後目的。

劉宏恩指出，中小學生的學生證結合悠遊卡消費，是完整「記名」資料，更是廠商求之不得的數據金礦，為求數據完整，這就是為何市府強迫每間學校都要設置指定廠商的販賣機，即便該校已有其他販賣機或合作社。

劉宏恩同情教育局「出來當黑臉」，這個案子是市府高層的意思，並非教育局發起，但現在卻要當黑臉強迫各校設置，被抨擊了也不敢講，只因市府真正的目的是「商業性」並非「教育性」，所以只能用「小朋友會肚子餓、培養小孩理財觀念」等藉口掩飾真相。

劉宏恩質疑柯文哲忽視「市府施政公開透明」與「父母和學童的知情同意權」，連廠商自己都不否認了，問柯「敢不敢否認」，明明是要配合廠商發展商業模式，卻假藉教育目的利用學校與學生，痛批柯「市府的誠信在哪裡」。

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