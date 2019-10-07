林鶴明駁柯：當年面對MG149 沒有人能笑一笑就好

2019-10-07 17:12

〔記者蘇永耀、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲的前幕僚、總統府發言人林鶴明今天透過臉書說，「當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好。」他也在臉書列出當年為柯P處理相關新聞事件的時間列表說，今天看到柯文哲的言論，「我以為柯市長被盜帳號了」。

台北市政府顧問蔡壁如在LINE群組轉發總統蔡英文論文案訊息，蔡總統昨已經反駁說這是假訊息；柯文哲今受訪卻是不以為然，反指這就是小題大作，很多事情笑一笑，神經放大條一點，這樣就好了；每件事都要計較的話，會先發瘋。

林鶴明今天透過臉書貼文指出，「當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好。」

他說，姑且不論柯文哲當年氣憤到含淚控訴前立委羅淑蕾等人的惡意抹黑，姑且不論當年窮盡所有人力準備攻防的資料。他個人就為了整理MG149的懶人包，在上線日那一天工作到超過晚上12時才能離開競選辦公室，因為懶人包上線的那一刻流量太大，導致系統掛點。

林鶴明說，當年為了讓柯文哲擺脫國民黨對於MG149的糾纏，「我們沒有一個人笑得出來」；歷史是一面鏡子，作為參與2014年的一份子，「今天看到這樣的言論，我以為柯市長被盜帳號了」，文末他還標註「笑著笑著就哭了」。

對於林鶴明的質疑，台北市政府副發言人戴于文表示，當年MG149案是國民黨傾全黨之力抹黑柯文哲，而市府顧問蔡壁如在LINE群組轉傳訊息，用意是要提醒綠營友人，外界仍在流傳類似消息，兩者狀況不能相提並論。

林鶴明（Sidney Lin）臉書PO文

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