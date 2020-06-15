林夕暗諷某黨「別突然那麼幫香港」 柯粉怒：不爽滾回去

香港詞神林夕（見圖）因批評「某黨」不要突然那麼關心香港，而遭某些民眾黨的支持者怒轟「不領情就滾回香港」。（資料照）

2020-06-15 23:09:06

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反送中週年晚會 林夕暗酸台灣某黨：不要忽然那麼幫香港

〔即時新聞／綜合報導〕關心政治議題的香港「詞神」林夕已來台定居，日前在台北的「撐港晚會」上暗諷「某黨不要忽然之間跳出來，那麼幫香港」。對此，民眾黨隨後在臉書對號入座發文，認為林夕有所誤解，不少民眾黨支持者更怒斥「不知感恩的香港人，不爽滾回去香港！」、「香港警察跟市民加油！」、「林先生不要受綠共影響啊」。

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香港知名作詞家林夕13日在「反送中一周年613晚會」上，針對陸委會原定於11日公布「香港人道援助方案」因故而延期一事發表評論，「這不是簡單的事，希望不要逼得太緊」，港澳條例要動「現在也不是時機」，因修法會牽涉到很多板塊移動，因此不希望救了香港卻害到台灣。林夕也強調，人道援助方案若多一些時間審慎規劃，「難道不會生出比較滴水不漏的方案嗎？」

林夕更表示，台灣的「某個黨」，「不要忽然之間跳出來，那麼幫香港」，否則會有反作用力，他更提及，「這個黨的黨主席」（指民眾黨主席柯文哲）曾經說，「香港人在台灣學壞」，才會變成這樣。

對此，民眾黨立委賴香伶14日在臉書發文 表示，林夕「似乎對本黨主席及立法院黨團工作有所誤解」，更說「林夕先生的說法只看到媒體報導的片面資訊，斷章取義」。

另外，民眾黨14日在臉書發文表示「香港知名作詞作曲家林夕先生的發言，看得出來對本黨有所誤解」，並稱「可能是受到片面資料的誤導，又或是網路上氾濫的惡意圖文創作所導致，相信不會只有林夕先生一個人被誤導」。

相關貼文一出，許多民眾黨的支持者，包含粉專的頭號粉絲紛紛氣憤留言，「不知感恩的香港人，不爽滾回去香港！」、「建議撤案，沒必要幫助」、「林夕是哪位？！」、「林先生不要受綠共影響啊」、「是不是可以請他們滾回香港去」、「香港警察跟市民加油！」、「林夕在香港拒絕中共的思想檢查！來台灣卻接受台灣民進黨的思想檢查！」、「你以為會作詞作曲智商就沒問題嗎？」、「噁心香港人」、「民眾黨被抹紅是現在常用的手法」、「台灣為什麼要收容在香港用暴力形式抗爭的香港人？」、「林夕也是這樣相信台灣的綠色媒體」、「人家親爹打兒子你們喊什麼疼？真是要毀滅民眾黨的節奏嗎？」、「感覺綠共的支持者都智商不高，不管是住台灣或香港都是。」。

也有原是民眾黨支持者的網友說「我原本單純是珂（柯）粉，現在來民眾黨發個不同的建議，也能被打成黑五類？不然妳們乾脆封鎖其他不同的聲音就好了，你們關門自己玩啊，民眾黨？那裡有民？那裡有眾？不能接受其他人發言不會覺得愧對這個黨名？」

還有其他網友也紛紛說「林夕真的旁觀者清」、「陳佩琪他老公（指柯文哲）跟你們黨（指民眾黨）的臉書小編意見相佐也不是第一次了說…」、「反送中只是小波浪啦，你們黨主席說的，想駁斥嗎？」；還有網友反串成柯粉笑喊，「林夕肯定也是1450！太可惡了」、「原來是林夕沒有看逐字稿的部分啦」。

民眾黨主席柯文哲去年於香港反送中運動期間受訪時，對香港反送中運動一事表示，香港每年到台灣旅遊人數很多，可能因此「被台灣人汙染了，才變成這樣」。

該則貼文的網友留言。（圖擷取自臉書＿台灣民眾黨）

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