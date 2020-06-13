反送中週年晚會 林夕暗酸台灣某黨：不要忽然那麼幫香港

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，香港知名作詞人林夕受訪。（記者簡榮豐攝）

2020-06-13 19:34:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港知名作詞家林夕今出席「反送中一周年613晚會」時受訪表示，就算要動港澳條例，「現在也不是時機」，他不希望香港影響到台灣，強調修法或相關的方案安排「多一些時間難道不好嗎？」林夕並說，立法院的某個黨，黨主席曾說「香港人會這樣是在台灣學的」，暗酸這個黨「不要忽然跳出來那麼幫香港」，應給政府多一點時間。

針對香港人道援助方案，民進黨副秘書長林飛帆晚間出席晚會時受訪則說，5月底總統蔡英文已與行政院正式討論過，也對外公布四大原則，包含政府、陸委會主導，由政府法人協力，以及政府編列預算做接下來的規劃；林飛帆強調，這些原則到目前為止都沒有改變，行政部門也正密切討論這些的運作，未來待相關機制明確後，就會盡快對外說明。

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林夕在晚會開始前受訪，被問及自己來參加活動的動機時表示，在台灣能相對安全自由的參與撐香港的活動，他當然義不容辭，他希望能以自己的能力告訴中共政權，「我們沒在怕」。

針對陸委會原規劃11日公布香港人道援助方案卻因故延期一事，林夕說，「這不是簡單的事，希望（港人）不要逼得太緊」，他認為，港澳條例要動「現在也不是時機」，因修法會牽涉到很多板塊移動，他不希望香港影響到台灣；林夕強調，人道援助方案若多一些時間「難道不會生出比較滴水不漏的方案嗎？」「有急在這一時嗎？」

林夕並暗酸，台灣的某個黨，「不要忽然之間跳出來，那麼幫香港」，否則會有反作用力；林夕說，這個黨的黨主席曾經說，香港人在台灣學壞，才會變成這樣，他希望外界能給政府多一些時間。

民眾黨主席柯文哲去年於香港反送中運動期間受訪時，對香港反送中運動一事表示，香港每年到台灣旅遊人數很多，可能因此「被台灣人汙染了，才變成這樣」。

由台灣人權促進會、民間司改會、人權公約施行監督聯盟等多個關心香港的民間團體主辦的「反送中一周年613晚會」晚間六點在自由廣場登場，包含銅鑼灣書店店長林榮基、香港知名作詞家林夕、朝野黨團立委代表都將出席晚會發言。

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動。（記者簡榮豐攝）

香港反送中運動屆滿一週年，公民團體13日在自由廣場牌樓舉辦「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動，共同對抗中國帝國主義的擴張。（記者簡榮豐攝）

民進黨副秘書長林飛帆13日出席「抗爭未完、台港同行」613晚會受訪。（記者簡榮豐攝）

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