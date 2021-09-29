民眾黨祭百萬補助碩博士論文 柯：繼蔣渭水推動新文化運動2.0

民眾黨主席柯文哲表示，100年前蔣渭水推動「新文化運動」，如今台灣面臨「政媒合一」的新威權體制，是時候啟動「新文化運動2.0」。（記者廖振輝攝）

2021/09/29 14:26

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨即日起至11月22日推動碩博士生論文研究獎助金計畫，鼓勵碩博士生針對台灣目前面對的重要問題撰寫研究論文、尋求解決方案，每人最高可獲得5萬元補助，總獎金額度達100萬元。民眾黨主席柯文哲表示，100年前蔣渭水推動「新文化運動」，如今台灣面臨「政媒合一」的新威權體制，是時候啟動「新文化運動2.0」。

柯文哲表示，上週他參加台灣文化協會創立100年的紀念活動，100年前，蔣渭水醫師診斷出台灣罹患「知識營養不良症」，當務之急就是灌輸大量的知識文化，與許多文協知識分子推動「新文化運動」，希望喚醒台灣人的自我意識，起身抵抗日本人的壓迫、追求自治、追求自由。

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柯文哲認為，100年後的今天，台灣面臨新的考驗，政府財政紀律崩壞，居住與世代分配不正義，勞保年金即將破產，後疫情時代的產業轉型準備不周，這些議題卻因藍綠惡鬥而沒有論述空間，「政媒合一」的新威權體制中，只要有人提出不同意見，立刻打成中共同路人，讓台灣的民主體制出現新的危機，因此，是時候啟動「新文化運動2.0」。

柯文哲表示，民眾黨啟動「眾智成城」碩博士論文獎助計畫，提出台灣目前面對的重要問題，徵求碩博士生針對這些問題撰寫研究論文，共同為台灣面對的問題尋求解決方案，讓政治回歸理性務實，而非每天噴口水，比誰比較愛台灣，希望每一位碩博士生透過這個平台，都能有機會為國家未來的發展盡一份心力。

民眾黨政策智庫召集人張其祿指出，民眾黨碩博士論文研究百萬獎助計畫，適用對象為2022年7月31日前通過論文口試（以口試委員簽名為證）的全國各大專院校碩博士生，申請者不限國籍；論文主題以「國家安全」、「人民幸福」、「經濟繁榮」3大面向作為議題研究分類，碩士論文須以全文提交，博士論文可依主題就部分章節提出申請。

徵稿期間自2021年9月28日至11月22日止共計8週，第一階段入選名單訂於2022年1月1日公告，入選者可請領「入選獎助金」新台幣5000元，且須於2022年7月31日前通過碩博士論文口試，於第二階段獲評為優質論文者將授予「優等獎助金」新台幣1萬元，其中有具體可行方案，可為政府決策參考者，將再獲得最終「錄取獎助金」新台幣3萬5千元，正式錄取名單將於2022年8月6日公布，總獎金額度達新台幣100萬元，詳情可查詢民眾黨官網。

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