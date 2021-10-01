中國國台辦辱罵吳釗燮 民進黨：粗暴低落無助兩岸關係

中國國台辦近日以蒼蠅螞蚱辱罵外交部長吳釗燮，民進黨今天對此表示，國台辦不斷顯現其粗暴低落，令人詫異，也無助於兩岸關係發展。（資料照）

2021/10/01 15:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國國台辦近日以蒼蠅螞蚱辱罵外交部長吳釗燮，民進黨今天對此表示，國台辦不斷顯現其粗暴低落，令人詫異，也無助於兩岸關係發展，國台辦言語霸凌的行徑，完全打臉習近平在國際上極欲營造中國的「可親、可愛和可敬」形象。

民進黨表示，中華民國台灣是一個主權獨立國家，從來不是中華人民共和國的一部分，有權利在國際社會上和任何友好國家進行交往、參與國際組織，貢獻一己之力。但中共卻不斷以「一中框架」壓制台灣的國際活動，不僅讓台灣人民憤慨，也已引發諸多國際友人對中共粗野行為的不滿。

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民進黨指出，例如近日台灣選手參加自由潛水世錦賽，我國國旗在中共壓力下遭移除後，卻獲得國際社會10個國家聲援，紛紛撤下自己國家的國旗，就是「德不孤、必有鄰」的最好例子。

民進黨強調，外交部長吳釗燮的發言代表著台灣有權利參加任何國際組織和活動，國台辦一再以不堪入耳的言論攻擊吳釗燮，他們認為，國台辦的做法早已喪失基本的理智和禮節，把大國格局做小。

民進黨指出，去年習近平在聯合國大會演說中曾言「不是誰的拳頭大就聽誰的」，同樣的邏輯，台灣積極參加國際活動和多邊組織，是身為國際一份子的既有權利，不需要聽從拳頭大的中共脅迫。

民進黨嚴正呼籲，中共當局唯有正視兩岸現實，停止對台軍事威嚇與言語暴力，才是務實理性處理兩岸關係的正確之道，切勿不斷把兩岸關係推入惡性循環的深淵。

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