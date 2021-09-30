國台辦以蒼蠅、螞蚱狂罵吳釗燮 立委批：輕蔑侮辱我國外交官

中國國台辦今天以發言人名義發千字長文狂罵外交部長吳釗燮。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（中央社資料照）

2021/09/30 20:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦今日以發言人名義發千字長文，狂罵外交部長吳釗燮，指責他藉各種場合、各種方式瘋狂散布台獨言論，罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，在國際到處兜售台灣是「主權國家」謊言。中共更嗆聲，各種台獨勢力猶如秋後的螞蚱，各種台獨言論不過是蒼蠅「嗡嗡叫」。對此，民進黨立委賴瑞隆批評，用這些粗俗詞彙形容中華民國的外交部長，中國有失大國風範，已經是在輕蔑、侮辱。

國台辦點名吳釗燮為「頑固台獨份子」，指控他無視國際關係基本準則，歪曲攻擊聯合國大會2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則；打著經貿合作學術交流等旗號，衝撞加入聯合國等國際組織及其活動和區域經濟合作機制；掩蓋台獨是挑撥兩岸對立、製造台海緊張根源的事實，誣構所謂大陸脅迫，妄圖逃脫罪責；以所謂「民主自由」為幌子，欺騙輿論，勾連國際反華勢力，為謀獨分裂行徑打掩護。

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國台辦嗆言，吳釗燮的上述「台獨」分裂行徑是徒勞的，只會積累其罪行。台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家。無論吳釗燮之流如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實和法理基礎。

國台辦聲稱，吳釗燮之流「上竄下跳」為台參與世界衛生大會（WHA）、加入「全面與進步跨太平洋夥伴關系協定」（跨太平洋夥伴全面進步協定，CPTPP）等叫囂，是在公然挑戰國際社會一個中國原則。「中國台灣地區」對外交往、參與國際組織和區域經濟合作機制必須以一個中國原則為前提。

國台辦重申，堅決反對「台灣地區」同我建交國發展任何形式的官方關係，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織，堅決反對民進黨當局以經貿為由進行謀獨活動。我們了解台灣同胞對參與國際活動的想法與感受，只要堅持一個中國原則，就可以作出妥善安排。但極少數台獨分裂分子企圖以參與國際活動謀獨，是絕無任何可能的。

國台辦並指控，當前兩岸關係緊張動盪，完全是民進黨當局謀「獨」挑釁造成的。國台辦宣稱，我們不斷推進兩岸關係和平發展、融合發展，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利，但對各種形式的台獨分裂活動，當然絕不手軟。所謂大陸脅迫根本是無稽之談。

國台辦狂罵，吳釗燮所言所行離不開一個「獨」字，各種伎倆無非一個「騙」字。正告吳釗燮之流，統一是正道，台獨是絕路。在中華民族復興和祖國統一歷史大勢和民族大義面前，各種台獨勢力猶如秋後的螞蚱，各種台獨言論不過是蒼蠅「嗡嗡叫」，幾聲淒厲，幾聲抽泣而已。

對此，民進黨立委賴瑞隆批評，台灣申請加入CPTPP是為了台灣經濟、貿易發展，中國如果站在理解台灣的角度，就不應該持續用打壓叫囂方式，台灣加入國際經貿組織也非第一次，若國台辦只會用獵巫方式攻擊少數人，這對大國形象沒有幫助。

賴瑞隆指出，中國已失去大國風範，用這些詞彙形容中華民國外交部長及外交官，已經是嚴重輕蔑侮辱，沒有台灣人民會接受這種說法，加入CPTPP本來就是台灣的權益，中國所言不會得到世界各國支持，只會讓台灣人民更加不滿，對兩岸關係沒有幫助。

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