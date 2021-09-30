國台辦批吳釗燮蒼蠅「嗡嗡叫」 陸委會：極其下限語言凸顯失格

陸委會表示，國台辦用極其下限的語言誣蔑謾罵我外交部吳部長，這種在國際社會前所未見的言詞暴力，只是凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠。（資料照）

2021/09/30 22:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦今日以發言人名義，發千字長文狂罵外交部長吳釗燮，指責他藉各種場合、各種方式瘋狂散布台獨言論，罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，在國際到處兜售台灣是「主權國家」謊言，並以螞蚱、蒼蠅形容台獨勢力。陸委會回擊，國台辦用極其下限的語言誣蔑謾罵我外交部吳部長，這種在國際社會前所未見的言詞暴力，只是凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠

國台辦點名吳釗燮為「頑固台獨份子」，細數其無視國際關係基本準則，歪曲攻擊聯合國大會2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則，打著經貿合作學術交流等旗號，衝撞加入聯合國等國際組織及其活動和區域經濟合作機制，並掩蓋台獨是挑撥兩岸對立、製造台海緊張根源的事實，誣構所謂「大陸脅迫」妄圖逃脫罪責，以「民主自由」為幌子，欺騙輿論、勾連國際反華勢力，為謀獨分裂行徑打掩護。

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國台辦聲稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家。無論吳釗燮之流如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實和法理基礎。吳釗燮之流「上竄下跳」為台參與世界衛生大會（WHA）、加入「全面與進步跨太平洋夥伴關系協定」（CPTPP，跨太平洋夥伴全面進步協定）等叫囂，是在公然挑戰國際社會一個中國原則。

國台辦更嗆，吳釗燮所言所行離不開一個「獨」字，各種伎倆無非一個「騙」字。正告吳釗燮之流，統一是正道，台獨是絕路。在中華民族復興和祖國統一歷史大勢和民族大義面前，各種台獨勢力猶如秋後的螞蚱，各種台獨言論不過是蒼蠅「嗡嗡叫」，幾聲淒厲，幾聲抽泣而已。

對此，陸委會表示，中國國台辦用極其下限的語言誣蔑謾罵我外交部吳部長，這種在國際社會前所未見的言詞暴力，只是凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠。我們除感遺憾之外，也呼籲北京當局認真審視涉台發言部門究竟出了什麼嚴重問題。

陸委會強調，「一個中國原則」從來不是國際公認的事實、更非國際關係準則；台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。聯大第2758號決議既未解決台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，也未處理台灣與中華人民共和國的關係。我們認為，北京當局意圖擾亂國際秩序與國際規則、錯誤連結其矮化台灣的「一中原則」政治框架，只是升高兩岸對立，讓台灣人民更加反感。

陸委會指出，對外參與任何國際組織或區域經濟合作等談判，是台灣既有的權利，台灣的經濟實力與競爭力已獲多國肯定，中共無權置喙，國際社會更不會任由其改變國際參與規則。我政府致力維護兩岸和平，真正破壞台海現狀、損害民眾利益的是中共當局。呼籲對岸正視兩岸現實，停止對台威嚇行徑，務實理性處理兩岸關係。

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