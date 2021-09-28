朱立倫稱蔡英文過去主張「一中」 陸委會：一味扭曲配合中共施壓

陸委會今日表示，在野黨對於蔡總統及兩岸政策的發言，一味扭曲來滿足其政治操作，刻意忽略發言脈絡、當前中共強制施壓台灣，以及20多年來兩岸時空環境巨大變遷，「我們認為這是違反民主民意，更是配合中共對台的政治施壓」。 （資料照）

2021/09/28 20:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫近日發文列舉，稱蔡英文總統擔任陸委會主委任內曾稱「未來一中」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「一中問題必須面對」，更要全民一起尋找真正的蔡英文；對此，陸委會今日嚴正駁斥，這完全是刻意斷章取義的歪曲解讀，扭曲為接受「一個中國」。

陸委會表示，在野黨對於蔡總統及兩岸政策的發言，一味扭曲來滿足其政治操作，刻意忽略發言脈絡、當前中共強制施壓台灣，以及20多年來兩岸時空環境巨大變遷，「我們認為這是違反民主民意，更是配合中共對台的政治施壓」。

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陸委會指出，回溯蔡總統自2000年擔任陸委會主委開始，其兩岸政策的理念及主張明確且一貫，並以維護兩岸關係和平穩定為最高目標。2000年8月當時蔡主委在「國會助理大陸政策及兩岸關係研習營」應詢時回應，「一個中國」是必須面對的問題、沒有空間或逃避的可能，主要是凸顯北京方面極為僵化的對台政策，故而特別強調這並非兩岸關係的一切；若兩岸交流、對話能成功、或外在客觀環境改變，「一中」問題也相對容易解決。對照當前中共對台錯誤的政治前提與持續的恫嚇施壓等不理性言行，蔡總統仍堅定呼籲兩岸應秉持「和平、對等、民主、對話」重啟良性互動的一貫態度和立場。

陸委會批評，當前兩岸、區域間的形勢，國際社會都很清楚，台灣是區域間致力和平穩定的努力者；台灣是站在反對中共軍事恫嚇、抵抗對自由民主威脅的最前線，朱立倫和國民黨竟與對岸唱和，把台灣說成是區域情勢嚴峻的肇端，甚至以斷章取義、移花接木等手法，扭曲蔡總統過去的談話，以合理化其顛倒是非黑白的不誠實行為，這樣的政黨及政治人物，無法獲得台灣人民尊重。

陸委會重申，兩岸關係無法改善的最根本關鍵，是中共始終不願務實面對中華民國；其主張的「一中原則與九二共識」，就是「中華人民共和國與一國兩制」，完全沒有台灣的生存空間。

陸委會痛斥，國民黨昧於事實，不僅未要求中共為以武力打壓與統戰分化台灣等破壞現狀、製造台海緊張的惡劣行徑負責，反而跟中共一起歸咎政府，壓迫接受其矮化台灣的政治框架。在當前國際社會及台灣民意高度疑慮與反對北京當局強制作為主張時，該黨近期與中共謀合行徑，完全不是負責任的政黨應有的作為。

陸委會強調，台灣做為區域負責任的一方，致力維護台海和平穩定有目共睹，更獲得國際社會肯定與支持。台海和平符合區域各方的利益，推動兩岸良性互動發展亦是雙方共同責任，我政府將持續和區域友好國家保持密切溝通與合作，共同創造區域和平繁榮。我們也呼籲台灣朝野應共同團結，在野黨人士應拋棄一黨之私，勿對北京專制政權抱有不切實際的期待與幻想，應一致對外抵禦極權侵犯，捍衛國家主權與民主台灣的永續發展。

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