法國參議院訪團10月訪台 國台辦老話嗆反對

法國參議院訪團將於10月訪台，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日舊話嗆反對。（翻攝直播）

2021/09/29 13:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕儘管面對中國駐法大使盧沙野施壓，法國參議院友台小組主席李察所率領的議院參訪團卻定於10月訪台，中國國台辦今日嗆聲，堅決反對建交國同「中國台灣地區」進行任何形勢的官方往來。改變不了世界上只有一個中國，台灣是中國一部分的事實；民進黨立委賴瑞隆受訪批評，台灣是主權獨立國家，中國應該放尊重，一再封鎖打壓台灣外交空間，只會讓台灣人民反感。

國台辦發言人朱鳳蓮指出，堅決反對建交國同「中國台灣地區」進行任何形勢的官方往來，這個立場是一貫明確的，民進黨當局勾連外部勢力謀獨不會得逞，改變不了世界上只有一個中國，台灣是中國一部分的事實

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對於美國眾議院近日通過「2022財年國防授權法案」，建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演；朱鳳蓮表示，堅決反對美國國會推動、審議含有涉台內容的議案，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內政，美國政府和美國國會無權干涉。

朱鳳蓮嗆言，民進黨當局切勿誤判形勢，任何企圖依靠外部勢力謀獨的行徑終將是失敗的。我們遏制台獨，遏制台美勾連的決心絕不是嘴上說說的。

對此，民進黨立委賴瑞隆指出，台灣是一個主權獨立國家，與世界民主陣營與國家交流互動往來、經貿合作，都是非常正常的，這也符合台灣人民期待，台灣政府會做更多國際外交爭取友邦及民主國家支持台灣。

賴瑞隆指出，中國不要每次遇到這種情況，就要封鎖台灣的外交及國際空間，這些只會讓台灣人民更加反感。如果台灣與其他國家正常往來，都要被中國攻擊和批評，這是台灣人民無法接受的。

他指出，台灣必須開大門、走大路與世界各國建立良好互動關係，而不是被鎖進一中框架內，中國應尊重台灣主流民意，不要只會亂扣「謀獨」帽子，這只會讓台灣越來越遠。

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