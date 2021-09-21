法跨黨派議員團下月訪台 綠委：中共別再拿一個中國說嘴！

法媒《La Lettre A》20日透露法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）下月初將率團訪台。（法新社檔案照）

2021/09/21 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月法國參議院友台小組訪台計畫曝光後，讓中方跳腳，中國駐法大使盧沙野強硬要求取消，但友台小組無懼中國阻撓，法媒《La Lettre A》 20日透露友台小組主席李察（Alain Richard）下月初將率團訪台。對此，民進黨立委陳亭妃感謝法國堅定挺台，同時痛斥「人家法國要跟台灣來個國與國的連結、交流，到底干你們中共什麼事？還在那鬼扯法國違背一個中國原則，講笑話是嗎？」

法國網媒《La Lettre A》20日報導指出，僅管面對盧沙野施壓，法國參議院友台小組還是確定了訪台日期，定於10月4日至11日，由李察領軍，成員則有2位小組副主席，共和黨議員布里松（Max Brisson）及社會黨（PS）議員瓦利尼（André Vallini），還有法國民主聯盟議員、小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）等人。

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對此，陳亭妃今下午透過臉書表示，這次將來台的訪團中包括跨黨派議員，「因為政治意義如此重大，中國駐法大使盧沙野在今年三月得知此事後，立即公開發表措辭強烈的聲明，要求李察等人取消本次行程，如此鴨霸的舉動更在法國國內引起一片譁然。而面對中共的恐嚇，李察議員不只沒有屈服、也拒絕妥協。甚至反嗆老共說：法國與台灣交流不需要經過北京同意。」

陳亭妃痛斥，「人家法國要跟台灣來個國與國的連結、交流，到底干你們中共什麼事？還在那鬼扯法國違背一個中國原則，講笑話是嗎？人家法國人都知道台灣中國一邊一國了，還拿一個中國這種詐騙話術出來說嘴，誰理你阿，早給你拒絕了。」

最後陳亭妃直言，「中共清醒一點啦，別再自欺欺人了，不是每個人都像國民黨那些傢伙一樣，見到五星旗膝蓋就不自覺軟掉，像一中原則這種政治套路、詐騙手段，大家早就看透透啦。你們越是鴨霸欺負台灣，那國際挺台的力量就越大，中共真的還搞不懂、看不清嗎？」

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