無懼中國！法媒爆：法國跨黨派議員團下月訪台

法媒《La Lettre A》今天表示，法國參議院友台小組主席李察下個月初將率團訪台。（法新社檔案照）

2021/09/20 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕法國今年5月通過史上首次支持台灣參與國際組織決議文，引發中國跳腳後，今天（20日）有法媒又爆料，指稱法國無懼中國施壓阻撓，參議院友台小組將於下個月初率團訪台，進行考察交流！

常揭露獨家政經情報的法國網媒《La Lettre A》 報導指出，法國參議院友台小組訪台計畫在今年3月曝光後，讓北京當局大為光火，中國著名戰狼、駐法大使盧沙野第一時間就要求參議院取消行程，措辭強硬，此舉在法國政界、學界引發譁然。而當時主導計畫的共和黨（LR）議員、友台小組主席李察（Alain Richard）當時便公開回應盧沙野，強調自己不會取消行程。

請繼續往下閱讀...

10/4至10/11 由李察領軍來台

《La Lettre A》今日表示，僅管面對盧沙野施壓，參議院台灣研究交流小組還是確定了訪台日期，定於10月4日至11日，由李察領軍，成員則有2位小組副主席，共和黨議員布里松（Max Brisson）及社會黨（PS）議員瓦利尼（André Vallini）；此外還有法國民主聯盟議員、小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。

李察今年3月就指出，訪團來台的主要目的是考察、分析台灣的經濟與社會發展，彼此交流對台法現階段區域和全球策略的願景。而他也向政治週刊《Marianne》表示，台法的關係無需經過中國同意，台灣在法國有代表機構，法國也在台灣有等同外交地位的代表機構，就像在其他大國一樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法