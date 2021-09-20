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    法參院跨黨派議員團傳下月訪台 外交部：熱烈歡迎

    法媒《La Lettre A》今天表示，法國參議院友台小組主席李察下個月初將率團訪台。（法新社檔案照）

    法媒《La Lettre A》今天表示，法國參議院友台小組主席李察下個月初將率團訪台。（法新社檔案照）

    2021/09/20 22:23

    〔記者呂伊萱／台北報導〕法媒報導法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）參議員將率跨黨派議員，於10月上旬訪問台灣。外交部今表示，李察主席今年3月就有訪台的初步規畫，即使中國挑釁恐嚇仍堅定其立場，外交部重申對該團擬規劃來訪表達熱烈歡迎。

    法媒《La Lettre A》今報導指出，僅管面對中國大使盧沙野施壓，參議院台灣研究交流小組還是確定了訪台日期，定於10月4日至11日，由李察領軍，成員則有2位小組副主席，共和黨議員布里松（Max Brisson）及社會黨（PS）議員瓦利尼（André Vallini）；此外還有法國民主聯盟議員、小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。

    李察今年3月就指出，訪團來台的主要目的是考察、分析台灣的經濟與社會發展，彼此交流對台法現階段區域和全球策略的願景。而他也向政治週刊《Marianne》表示，台法的關係無需經過中國同意，台灣在法國有代表機構，法國也在台灣有等同外交地位的代表機構，就像在其他大國一樣。

    外交部今重申對該團擬規劃來訪表達熱烈歡迎。外交部說，李察主席今年3月就曾有訪台的初步規畫，即使面對中國大使盧沙野的挑釁恐嚇，仍表達今年內率團訪台的堅定立場及強烈意願。外交部將透過駐法代表處與李察主席一行密切協調訪台行程，包括配合國內疫情執行相關防疫措施，詳情將在適當時機向國人進一步説明。

    李察曾於1997年至2002年擔任法國國防部長，為極受各界敬重的參議員。李察自2015年接任參議院友台小組主席，曾在2015年、2018年兩度訪台，致力促進台法兩國的合作交流，今年5月6日更促成法國參議院以高票通過「支持台灣參與國際組織工作」的決議案，史無前例，展現對台灣的鼎力支持及真摯友誼。

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