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    首頁　>　政治

    學者：西方世界察覺中國錯誤決策 轉化對台支持

    政治大學名譽教授丁樹範分析，過去中國在新疆、香港等議題犯下很多決策錯誤，以及所謂戰狼外交，造成西方世界對中國印象很不好，進而投射對台灣同情及道德上支持。（資料照，記者簡榮豐攝）

    政治大學名譽教授丁樹範分析，過去中國在新疆、香港等議題犯下很多決策錯誤，以及所謂戰狼外交，造成西方世界對中國印象很不好，進而投射對台灣同情及道德上支持。（資料照，記者簡榮豐攝）

    2021/09/20 18:46

    〔中央社〕法國參議院訪團10月初將訪台。前外交部長程建人、外交學者丁樹範表示，中國近年在新疆、香港議題犯下很多決策錯誤，造成西方對中國印象不好，並投射對台灣同情及支持，可觀察如何轉化成有利雙邊關係。

    法國報導獨家政經情報的網路媒體「字母A」（La Lettre A）報導，儘管面對中國駐法大使盧沙野施壓，由參議院友台小組主席李察率領的議院參訪團已確定於10月初訪台，進行考察交流；據報導，日期為10月4日至11日。

    政治大學名譽教授丁樹範分析，過去幾年在中國國家主席習近平主政下，包括新疆、香港等議題犯下很多決策錯誤，以及所謂戰狼外交，造成西方世界對中國印象很不好，進而投射對台灣同情及道德上支持，而相對法國行政部門，國會議員來台顧忌比較小，可說是歐洲社會在反中情緒下，投射出對台灣的情緒。

    丁樹範指出，過去中國駐法大使曾用非常強烈字眼批評法國，也引起法國內部很大反彈，雖然中國多次提及崛起後要平視世界，「但已經有點過頭了」，引起與西方國家的價值差異。

    丁樹範強調，如何把各國對台灣的支持，轉化為對台更實際有利的雙邊關係，這是很重要的。

    前外交部長程建人也提到，這幾十年的世界變化很大，尤其中國崛起後，不管是政治、安全、經濟及文化都有很大變化，最明顯的政策轉變是美國，美國過去與中國建交後，期望中國有所轉變，但後來自前美國總統小布希政府開始，已改變對中國態度。

    程建人表示，國際關係是很複雜的，不光是政府與政府，還有國會與國會、政黨與政黨之間，而過去這些友台國家對台的方式比較隱晦，不會這麼明目張膽，但在近年局勢影響下已確實發生變化。

    程建人指出，台灣與法國其實有很多來往，包括拉法葉艦軍購案、幻象2000戰機採購及後續維修保養等就有很多交往。但程建人提醒，法國會議員能來台灣訪問很好，但這些友台行動都是出於符合自身國家利益進行，台灣仍應將這些行動轉化為更有利的雙邊關係。

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