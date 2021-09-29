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    福建採認台灣社工師證照 陸委會示警：透過工作機會包裝統戰

    中國福建近日發布「關於直接採認台灣地區社會工作師證書的通知」，台人申請條件為「堅持一個中國原則」；陸委會表示，中方透過工作機會與經濟利益，包裝統戰目的，營造統戰宣傳樣板。（資料照）

    中國福建近日發布「關於直接採認台灣地區社會工作師證書的通知」，台人申請條件為「堅持一個中國原則」；陸委會表示，中方透過工作機會與經濟利益，包裝統戰目的，營造統戰宣傳樣板。（資料照）

    2021/09/29 20:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國福建近日發布「關於直接採認台灣地區社會工作師證書的通知」，台人申請條件為「堅持一個中國原則」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天說，福建省出台直接採認「台灣地區」社會工作師證書的政策，是深入貫徹習近平在福建考察重要講話精神，積極推動海峽兩岸「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」的實在措施。陸委會則示警，中方透過工作機會與經濟利益，包裝統戰目的，營造統戰宣傳樣板。

    朱鳳蓮聲稱，對台31條措施發布兩年多來，已有5661名台胞在福建取得了技能人員職業資格。福建省此次出台直接採認「台灣地區」社會工作師證書的政策，是深入貫徹習近平總書記在福建考察重要講話精神，積極推動海峽兩岸以通促融、以惠促融、以情促融的一項實實在在的措施。

    朱鳳蓮指出，社會工作專業性強，涵蓋面廣，涉及老人、婦女兒童、青少年、殘疾人等多個群體和社會救助、扶貧濟困、醫務衛生、職工幫扶、禁毒幫教、司法矯治等多個領域。福建省按照結構框架相似、報考條件相當、職業管理要求相近、產業發展急需的原則，對直接採認台灣社會工作師證書作出規範，為台灣社工在閩就業提供便利條件，對深化兩岸融合發展具有積極作用。

    對此，陸委會表示，台灣是民主自由法治的社會，政府支持兩岸合法有序的交流，也理解尊重國人赴中就業工作的選擇。但政府須強調，中方透過工作機會與經濟利益，包裝統戰目的，營造統戰宣傳樣板，甚至強加政治前提或意識形態，不會得到台灣社會的認同，更無助於兩岸關係正面發展。

    陸委會示警，中方片面採認台灣專業技術資格、證照，吸納台灣人民赴中就業，表面上是給予台灣人民同等待遇，實際上則帶有藉此壯大自身實力之目的。政府會密切關注中方相關作為，在此也提醒，國人赴中就業工作，需留意兩岸政經、社會及法制差異，評估在中發展可能面臨之風險，並遵守台灣法令規定，避免從事影響國家安全或利益的行為。

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