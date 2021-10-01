台入WHA、CPTPP 國台辦千字文狂罵台獨

中國國台辦以發言人名義發千字長文狂罵外交部長吳釗燮。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照，翻攝直播）

2021/10/01 05:30

〔記者陳鈺馥、呂伊萱、林良昇／台北報導〕台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），引來中國反擊。中國國台辦昨以發言人名義，發表千字長文狂罵外交部長吳釗燮，指其藉各種場合、各種方式瘋狂散布台獨言論，在國際到處兜售台灣是「主權國家」謊言。對於中國謾罵，吳釗燮表示，「不值得評論」。陸委會則反擊指出，國台辦用極其下限的語言誣蔑謾罵我外長，這種言詞暴力，只是凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠。

吳釗燮：不值得評論

中國上週突襲宣布暫停台灣釋迦和蓮霧進口後，吳釗燮曾直批這種惡意舉動違反國際貿易規範，並質疑「中國這樣還想加入高標準的CPTPP，是在開玩笑嗎？」中共相當惱怒。

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國民黨主席當選人朱立倫日前覆電中共總書記習近平時，表達「反對台獨」，並抨擊民進黨「去中反中」，「改變兩岸現狀」。對於國台辦砲轟吳釗燮、反對我國申請加入CPTPP，中共認定的台獨，是否也是朱反對的台獨？朱立倫辦公室昨被問及此事僅表示，「沒有回應」。不過，民進黨立委林楚茵痛批，國共兩黨沆瀣一氣，朱立倫為得到中共認可，與習近平高唱雙簧，實在非常可悲，整個黨已淪為中國共產黨的附隨組織。

認同中共台獨認定？

朱辦：沒有回應

國台辦昨批吳釗燮「上竄下跳」為台參與世衛大會、加入CPTPP等叫囂，是在公然挑戰國際社會一個中國原則。「中國台灣地區」對外交往、參與國際組織和區域經濟合作機制必須以一個中國原則為前提。國台辦並指，這些「台獨」分裂行徑是徒勞的，只會積累其罪行。

陸委會昨除強烈反擊外，也呼籲北京當局認真審視涉台發言部門究竟出了什麼嚴重問題。

陸委會強調，「一個中國原則」從來不是國際公認的事實、更非國際關係準則；台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。對外參與任何國際組織或區域經濟合作等談判，是台灣既有的權利，台灣的經濟實力與競爭力已獲多國肯定，中共無權置喙，國際社會更不會任由其改變國際參與規則。呼籲對岸正視兩岸現實，停止對台威嚇行徑，務實理性處理兩岸關係。

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