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    藍架行軍床搶排案權 柯建銘喊話好好談

    國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷，昨在議場大門前架行軍床守夜，要搶排案權。（記者陳昀攝）

    國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷，昨在議場大門前架行軍床守夜，要搶排案權。（記者陳昀攝）

    2021/10/01 05:30

    〔記者陳昀、林良昇／台北報導〕立法院國民黨團九月廿八日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告及總質詢，被民進黨團以「變更質詢順序」化解，因而宣告「焦土戰爭」，昨不但拒絕朝野協商，且下午就在議場前架行軍床準備輪值守夜，要搶奪今天院會的排案權。據悉，國民黨團可能透過確認議事錄主張前次會議「自始無效」，同時祭「案海策略」延宕議事；民進黨團總召柯建銘喊話說，希望大家好好談，假如國民黨還是要高度對抗，相信人民自會判斷。

    國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷昨下午一點多突然在議場大門前架行軍床。陳玉珍說，兵來將擋、水來土掩，做好一切戰術準備；並批評時代力量如果真心要監督政府，應扮演好在野黨角色，不要一味護航政府，「民眾黨也是，既然是在野黨，就挺直腰桿」。

    柯建銘到議場前關切時表示，民進黨的原則是「能讓盡量讓」，結果國民黨干擾所有議程，連上週談好要朝野協商中央政府總預算案也拒絕參加。他呼籲國民黨恢復協商，總不可能永無寧日對抗，「這難道是朱立倫接任國民黨主席後採取的策略嗎？」

    對於陳玉珍的批評，時代力量立委邱顯智痛斥抹黑，國民黨不讓他質詢，也不讓他與其他立委交換次序，有這麼鴨霸的政黨嗎？如果這叫交換，那朱立倫當選後，習近平賀電說要共謀統一、朱立倫回覆要反台獨，他也可以質疑「你跟共產黨有什麼交換？」民眾黨團幹事長蔡壁如指出，質詢是立委的職責，議事這樣混亂，是沒有辦法釐清真相的。

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