焦點評論》駭人的國共決定

國民黨未來主席朱立倫，最近針對為何他當選次日才收到中共賀電一事，公開回答：「這是我與對岸共同的決定」。（資料照）

2021/10/01 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨未來主席朱立倫，最近針對為何他當選次日才收到中共賀電一事，公開回答：「這是我與對岸共同的決定」。此話一出，真是驚動各界。萬萬沒想到敗選五年，如今為了再戰二○二四而復出的朱先生，竟然政治智商高速退化到這種程度，故而也不得不進一步探究，朱主席為了換取習總書記的賀電，私底下究竟還做了哪些駭人聽聞的行動？他也有責任必須對國人說清楚講明白。

朱立倫是在九月二十五日傍晚開票結束確認當選，習近平在二十六日上午送來道賀電文，國民黨內傳出的最新情節是：習朱互電，事前有一段通氣交涉的過程，需要時間，先是由朱陣營將朱立倫回函的文字內容傳給了中國國台辦，經過其呈報上級審核通過後，再送交給朱立倫正式簽字署名，最後中方才確定發出由習近平落款的來電。請問這段描述是否為真？中共中央台灣辦公室、國台辦副主任劉軍川又扮演了多少角色？

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既然朱立倫的謝電是事前經過同意，中共才願意收，大家必然好奇有關朱立倫指責：惟近年來，在民進黨執政下，採取「去中」、「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。這段類似納「投名狀」以為表忠的安排，是出於中國政府的要求，或者根本就是朱立倫的主動？有一說是，老共的原則是，只要同意「九二共識」、「反對台獨」，就能過關，前段將兩岸情勢歸責於民進黨的做法，恐怕是朱陣營加碼的起手式。事實到底是什麼？

朱立倫在當選主席後，對外宣布：國民黨與對岸已經重啟兩岸溝通平台管道，對立的雙方多多對話，這原本是一件好事，但是若是以「九二共識」、「反對台獨」為前提，還要拿國內政黨祭旗，把兩岸溝通設定為共產黨私相授受給國民黨的特許行業、獨門生意，這種國共的「共同決定」，監督機制何在？

目前傳出協助朱準主席擔任兩岸橋梁的可能對象，至少有三，一個是連勝文，朱立倫在爭取連家支持由其角逐主席時，曾經允諾當選後，將請連勝文出任副主席，並主管對中國的溝通，對美國的溝通，則由朱立倫自己擔綱。一個是老丈人高育仁，高育仁的二十一世紀基金會是現成的資源與單位，這次拚初選，丈人比女婿更投入。還有一個是高孔廉，這位前海基會副董事長兼秘書長，據稱是朱立倫兩岸論述的撰稿人，競選期間有關中國問題、兩岸關係的若干政見，即出於其手筆。這些人脈關係所構成的網絡，即使不經手特定事項，未來也勢必在朱的主席任內發揮不等的功能，可以持續觀察。其中一個最大的問號是：此一架構，能得到多少台灣國民的信任與認可？

其實，這麼多的疑問，不只外界好奇，國民黨內也相當關切，朱先生不妨釋疑。

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