遭中共吸收在台發展組織 退役陸軍中將高安國起訴

前陸軍六軍團中將副司令高安國。（資料照）

2025/01/22 15:33

〔記者王定傳／台北報導〕統派團體「中華民國台灣軍政府」總召、退役陸軍中將高安國與其劉姓女友等人遭中共軍情人員吸收，涉為中共發展組織，策劃成立武裝內應組織及工作據點，密謀於中共攻台時成為即用內應力量，除企圖拉攏現役軍人刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐我軍事要塞戰略部署資訊，並使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報；高檢署本週一依國家安全法為中國發起、發展組織罪嫌起訴高、劉等6人。

本案是國防部政治作戰局於2022年間接獲官兵主動檢舉後，法務部調查局與政治作戰局合作調查，蒐證完畢後報請高檢署主辦，台北地檢署協辦，檢方與調查局國安站、警政署刑事局、憲兵指揮部基隆憲兵隊、國防部軍事安全總隊、國防部政治作戰局組成國安團隊，於去年11月21日先後執行2波搜索行動共26個處所，查證訊問被告、證人47人，訊後將高、劉等6人聲押迄今。

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經深入清查，統派團體「中華民國台灣軍政府」總召高安國、侯姓發言人、高的同居人劉女等人，於2019年間假借各式交流為名往來兩岸，遭中共情報工作人員吸收，在台物色、發展現退役軍人，並接受資金挹注，策劃成立武裝內應組織及工作據點。

高、劉2人將昔日軍中同僚、部屬納入顛覆政府計畫成員，密謀於中共攻台時成為即用內應力量；侯等人後續吸收張男、陳男及邱男，企圖發展現役軍人，刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐我軍事要塞戰略部署資訊，另於去年9月間召集組織成員，使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報。

檢方認為，高安國是我國陸軍高階將領，長期受到國家栽培、委以重任，終以中將副指揮官之階退役，對國家應負有更高的忠誠義務，卻為貪圖私利，未能嚴守分寸，他與劉女發起組織，向中共軍情人員索取資金挹注，在台灣整建武裝組織，於中共武力攻台時充當武裝內應，從事破壞國家安全及社會安定，推動各項計畫作為，並物色、接觸、拉攏、吸收退役、現役軍人，已使國家安全置於難以預料的危險狀態，建請法院從重量刑，量處高10年以上之刑，劉女8年以上之刑。

至於侯姓發言人等4人圖個人經濟私利，為中共在台發展組織據點，藉拓展軍警裝備業務之便，從中物色、接觸、吸收現役軍人，並刺探、收集軍中資料及軍事要地環境資訊，嚴重危害國家安全及社會安定，建請量處被告侯6年以上之刑，張男8年以上之刑，陳男4年6月以上之刑、邱男3年5月以上之刑。

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