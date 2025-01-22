春節國道1、3、5管制看這裡！ 北返車流最高1.6倍

春節連續假期國道高乘載管制懶人包。（圖由高公局提供）

2025/01/22 15:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕週末就開始春節連續假期，交通部高速公路局今天（22日）說明，預估北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72到76百萬延車公里，約為平日的1.6倍。

高速公路局指出，國道5號北向交通量則於初二至初五較高，並於初五達到最高量。為有效分散國道車流，國1、國3北向將在初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施。

請繼續往下閱讀...

高公局規劃在交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌，重要路口的高乘載預告標誌採圖形化設計，以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段。而設在匝道入口的標誌，因須作為執法依據，仍採用紅底白字的文字型禁制性告示牌。

今年春節連假國道實施高乘載管制的路段與時段：

一、1月31日到2月1日（初三至初四），每日13至18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道的北向入口。

二、1月30日到2月2日（初二至初五），每日13至18時，國5蘇澳至頭城各交流道的北向入口。

因於高乘載管制實施之時段及路段，乘載3人以上的小型車或符合規定的車輛才可進入國道，故請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，讓警勤人員檢查以加速放行效率。

國道高乘載管制之可通行車種列表。（圖由高公局提供）

高乘載管制圖形化標誌。（圖由高公局提供）

紅底白字文字型禁制性告示牌。（圖由高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法