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    朱展開駐台代表會面 美日上任後再安排

    國民黨主席當選人朱立倫昨至高雄謝票，同時向民進黨喊話「朱立倫回來了」。（記者許麗娟攝）

    國民黨主席當選人朱立倫昨至高雄謝票，同時向民進黨喊話「朱立倫回來了」。（記者許麗娟攝）

    2021/10/01 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫預計五日正式就任，據了解，除持續下鄉謝票外，朱從今日開始，將陸續安排與各國駐台代表見面，但對於攸關萊豬、福島五縣食品進口等敏感議題的美國與日本代表，朱較為謹慎，將在上任後才會安排。

    開放萊豬、福島食品議題 謹慎應對

    朱立倫當選國民黨主席後，宣示要加強與國際社會的溝通，也透露已收到美國、日本、新加坡及歐盟的賀電，藉此表示他不僅重啟兩岸溝通平台管道，也受到國際重視。

    據指出，在黨主席選舉出爐前，就有部分駐台代表希望與朱見面，想了解對未來政策規劃及國民黨發展的看法。九月廿五日當選主席後，朱一邊下鄉謝票行程，也預計於今日啟動與駐台代表的面對面接觸。

    至於美國、日本兩國，由於朱立倫在黨主席選舉期間，遭競爭對手張亞中控是「美國線民」，而美國有萊豬進口、日本則是福島五縣食品議題，知情人士指出，在五日正式上任國民黨主席前，朱不會與美、日代表會面，與其他國家相比較為謹慎，但目前已透過管道聯絡美、日方，會持續磋商會面時間和細節。

    黃健庭任黨魁交接對口 傳接黨秘書長

    至於新任國民黨秘書長人選，昨晚傳出由前台東縣長黃健庭擔任，黃對此透過簡訊回應表示，黨部人事問題，要由主席回答，他不方便對外說什麼。

    朱立倫辦公室則表示，黨主席交接小組由黃健庭、辦公室主任江俊霆、發言人凌濤三人與中央黨部對口，前日進行第一次交接小組會議。至於人事規劃，將在下週日謝票完成再定案。

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