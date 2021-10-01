中國辱我外長藍營靜音 羅致政：只盼國民黨別唱和對岸

民進黨立委羅致政。（資料照）

2021/10/01 12:26

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），引來中國反擊，中國國台辦昨甚至以發言人名義，發表千字長文狂罵外交部長吳釗燮。對此，民進黨立委羅致政表示，國台辦是因爲看到國際社會對台灣支持聲浪增加而氣急敗壞；而對國民黨悶不作聲，羅致政說雖然不意外，但拜託國民黨不要跟著對岸唱和，別把砲口對向國內與我們的外長。

中國國台辦昨天以發言人名義發千字長文，狂罵我國外交部長吳釗燮，指責他藉各種場合、各種方式瘋狂散布台獨言論，罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，在國際到處兜售台灣是「主權國家」謊言，更嗆聲各種台獨勢力猶如秋後的螞蚱，各種台獨言論不過是蒼蠅「嗡嗡叫」。

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對此，民進黨立委羅致政受訪表示，國台辦的說法凸顯了他們氣急敗壞的一面，因為他們看到國際社會對挺台聲音與日俱增，但又不敢直接嗆國際社會，只能把怒氣發洩在台灣外交部長身上，這顯示出他們的氣急敗壞。

而2016年前總統馬英九出訪馬來西亞演講遭矮化，時任民進黨政府不但在第一時間就出來聲援，還動用駐外系統去交涉，捍衛國家前元首的尊嚴；反觀此次國台辦辱我官員，卻不見國民黨有何表示。

對此，羅致政則表示不意外國民黨毫無反應，甚至覺得他們是唱和共產黨。羅致政解釋，原因在於新任國民黨主席朱立倫回給習近平的信中，將反中與去中當作台灣海峽不穩定的來源；再者，朱立倫的回信中甚至提到，反對台獨與九二共識是國共兩黨政治互信基礎，顯然朱立倫將「反對台獨」作為國民黨重要的走向與政策。此時國台辦將吳釗燮所有做法都當作台獨與挑釁，朱立倫也只能呼應對岸說法，這是很遺憾的發展。

羅致政也指出，朱立倫當選黨主席的當天晚上，就把砲火對準民進黨，而回給習近平的信中再把民進黨罵了一頓，把反中與去中當成台海穩定的挑戰，卻不敢把任何責任歸到對岸身上，國民黨與對岸唱和不意外，也非常遺憾。

羅致政強調，不會期待國民黨支持或站在我們的立場，只期待與拜託國民黨別跟著對岸唱和，不要把砲火對向國內，也別把砲火對準我們的外交部長。

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