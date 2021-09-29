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    國台辦支持港府禁雙十活動 立委諷：以後連聖誕節都不能過

    港府近日提醒市民不能趁雙十活動「意圖做把台灣從中國分裂出去的行為」，民進黨立委何志偉嘲諷，大概過一陣子連聖誕節都不能過了。（資料照）

    港府近日提醒市民不能趁雙十活動「意圖做把台灣從中國分裂出去的行為」，民進黨立委何志偉嘲諷，大概過一陣子連聖誕節都不能過了。（資料照）

    2021/09/29 12:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕雙十國慶將屆，香港特區政府近日提醒市民不能趁雙十活動「意圖做把台灣從中國分裂出去的行為」，中國國台辦今日進一步稱，堅定支持香港特區政府「依法行政」，堅決挫敗台獨勢力「亂港謀獨」的圖謀；對此，民進黨立委何志偉嘲諷，大概過一陣子連聖誕節都不能過了。

    香港保安局局長鄧炳強日前接受港媒「星島日報」專訪時警告，不要趁機意圖做出把台灣從中國分裂出去的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為；國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，民進黨當局長期插手香港事務，亂港謀獨、罪惡積累，必遭清算。

    民進黨立委何志偉質疑，港府相關單位有必要把香港逼成這樣子嗎？中華民國對於香港或中國共產黨代表什麼？禁止雙十活動沒有意義，這些只會讓大家更不知所措，大概香港過一陣子連聖誕節都不能過了。

    何志偉批評，慶祝雙十國慶活動和台獨有何關係？不懂兩者之間有何關連，這種指控不僅是定義錯誤，更是對象錯誤。

    針對港府警告勿慶雙十搞分裂，陸委會日前表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，孫中山在1911年揭竿起義，推翻滿清的封建專制，建立中華民國革命的過程，跟香港關係很密切，所以香港各界有舉辦慶祝活動，希望港府能夠正視歷史事實，無須過度的解讀，而且應該保障民眾的言論集會等自由與權益。

    中國國台辦稱，堅定支持香港特區政府「依法行政」。（翻攝直播）

    中國國台辦稱，堅定支持香港特區政府「依法行政」。（翻攝直播）

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