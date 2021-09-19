香港「選委會」改選 現場警戒人數比選民還多

香港選委會改選，警方大陣仗部署警力戒備，香港特首林鄭月娥（見圖）表示，由於「可能會有的暴力、暴亂分子存在」，支持此次警務處的安排。（歐新社）

2021/09/19 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港選舉委員會將於今（19日）改選，此次選舉，現場共有5000至6000名警力參與保安工作，人數比有投票資格的4900名選民還多。對此，香港特首林鄭月娥表示「可能會有暴力、暴亂分子存在」，支持此次警務處的安排。

綜合港媒報導，負責提名與選出香港特首與立法會議員的選舉委員會將於今（19日）改選，是中國全國人民代表大會常委會3月通過香港選舉制度法案後的首次選舉。選委會總計有1500名委員，其中1084個席位不經選舉產生，只有364席由412名候選人競爭，而擁有投票資格的選民大約有4900人。

請繼續往下閱讀...

香港警務處處長蕭澤頤表示，此次選舉為「重大任務」，警方出動5000至6000名警力參與保安工作，確保選舉在公平、公正及安全的狀況下進行；據悉，選舉會場內外都有警員看守，保安人員也持槍戒備。

對此，香港特首林鄭月娥表示，當香港有大型公共活動時，人手調配是警務處處長的工作，尊重警務處的安排。

問及港府此次大陣仗安排是「有何恐懼」？林鄭月娥表示，警方昨日剛查獲一個居家武器庫，認為「可能會有的暴力、暴亂分子存在」，因此支持警務處此次的安排。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法