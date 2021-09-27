抓到消滅「中華民國」兇手！ 謝志偉「國慶文」酸爆朱立倫

朱立倫當選新任國民黨主席，昨覆電中國國家主席習近平不見「民國」二字，僅寫著「110（2021）9月26日」，引發爭議。（本報合成）

2021/09/27 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，昨日覆電中國國家主席習近平不見「民國」二字，僅寫著「110（2021）9月26日」，引發爭議。對此，駐德代表謝志偉今（27日）在臉書公布今年的國慶音樂會通知「慶祝110 TAIWAN國慶」，藉此酸爆朱立倫。

朱立倫25日當選新任國民黨主席，中國國家主席習近平昨日發賀電恭賀，重申九二共識與反台獨，同時提及「為國家謀統一」；朱立倫則在覆電時批評民進黨執政「去中」、「反中」政策，造成兩岸情勢險峻，而他在日期上避開「民國」兩字，僅寫著「110（2021）9月26日」，引發外界抨擊。

請繼續往下閱讀...

對此，謝志偉今在臉書貼出4年前自己當時被國民黨抨擊「國慶酒會不見中華民國」的報導，諷刺地說，原來消滅「中華民國」的是「他們」，害他黑鍋揹了這麼久，還得解釋老半天，「這樣也好，比較貼近事實，更符合國際認知。這個默契我配合，也是轉型正義的一部分」。

謝志偉接著學朱立倫覆電習近平不見「民國」兩字，非常酸地公布「110 TAIWAN國慶」通知：

今年十月八曰（五），德國時間下午三點，台灣時間晚上九點，台灣駐德代表處將在柏林，我們代表處的「台灣文化廳」-Taiwan Kultursaal-以音樂會直播方式慶祝 110 台灣（TAIWAN）國慶。我們日內將公布直播連結。敬請收看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法