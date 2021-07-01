好心肝疫苗事件 黃珊珊晚間再發7點聲明澄清

針對簡舒培爆料黃珊珊指示北市衛生局撥疫苗給好心肝，黃珊珊週四晚間長文回應。（北市府提供）

2021/07/01 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕針對民進黨北市議員簡舒培爆料稱知情好心肝診所的特權打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗事件，直指好心肝基金會董事長許金川直接聯繫台北市副市長黃珊珊。對此，黃珊珊週四（1日）晚間於臉書發長文聲明，強調「沒有做的事就是沒有」。

黃珊珊週四晚間在臉書針對簡舒培指控她指示衛生局人員撥發好心肝診所疫苗一事發布聲明。黃珊珊聲稱，自己只在去年10月26日第一次於一場龍山寺的活動場合見到許金川，並無私交及聯絡方式；而自己的友人確實於6月6日、7日轉傳好心肝診所呼籲北市開放診所協助接種疫苗的訊息，但她僅回覆市府未來有規劃大規模施打時會加入合約診所，一切還是要依照中央規定辦理。

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黃珊珊接著表示，自己在6月3日至8日，於仁愛醫院住院治療，白天上班開會，晚上回醫院打點滴休息，友人6月8日上午轉傳一封許金川謝謝她的訊息，宣稱自己當天完全沒有看到。

6月9日早上，黃珊珊從仁愛醫院出院到市府開晨會，稱自己知道6月8日深夜有診所漏夜打疫苗，「有人在府級群組貼了相關新聞，衛生局局長黃世傑回覆是好心肝診所，我才聯想到之前BEN（黃珊珊友人）轉給我的訊息，並將6/6 BEN傳給我的3則簡訊傳到府級工作群組上，要求衛生局盡速回應、澄清，且一定要查明清楚。」

黃珊珊再解釋，「黃局長將本人6/9早上轉傳府級群組的訊息，再轉傳到衛生局工作群組，時間點全部都是6/9新聞事發後才轉傳的，絕對不是我在6/7或6/8好心肝診所取得疫苗前就已經交代黃局長或衛生局同仁撥發疫苗，簡議員顯然是斷章取義，故意忽略時間序。政風處對於好心肝的調查報告中，並無任何同仁指出本人有任何事先指示或轉達好心肝訊息，報告內容早已釐清。」

最後黃珊珊表示，「當民意代表20幾年，合法的、不合法的，我們心裡都有一把尺，能做的我們都會盡力去做，但是不能做的絕對不可能要求基層或者我們台北市政府的任何官員來做這些違反規定的事。所以有時候我們必需扛下很多人情的壓力，但我還是會努力維持心中的那條線。清者自清，沒有做的事就是沒有」。

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