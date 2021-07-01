簡舒培稱高層早知好心肝違規 黃珊珊︰有收到成為合約診所請求

台北市副市長黃珊珊表示，有接收到好心肝透過朋友傳過來希望成為合約診所的請求，不過當時疫苗還沒發給診所，她也沒反映給衛生局同仁這件事。（資料照）

2021/07/01 12:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市爆發好心肝診所特權打疫苗事件，台北市議員簡舒培於臉書爆料，市府11樓的市長跟副市長室的高層根本就知情，她手上有證據證明，副市長黃珊珊今坦言，有接收到好心肝透過朋友傳過來希望成為合約診所的請求，不過當時疫苗還沒發給診所，她也沒反映給衛生局同仁這件事，6月8日出狀況的時候，她才驚覺好心肝診所之前有來跟她反映，但對於衛生局同仁給疫苗的事情她全然不知。

黃珊珊指出，好心肝診所大概在6月初曾和市府表達想當合約診所，她有接到好心肝透過朋友傳過來他們希望成為合約診所的請求，當時她的回覆是歡迎大家都來當合約診所，不過那時還沒發疫苗到診所，都是發到醫院。

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黃珊珊接著說，6月8日出狀況的時候，她才驚覺好心肝診所之前有來跟她反映這件事，但她本人從來沒有反映給衛生局同仁，至於疫苗她完全不知道衛生局曾經有給100瓶，也就是說在這之前好心肝診所透過友人聯絡，向市府表達成為合約診所的請求，北市府則是表達歡迎的態度。

黃珊珊強調，政風處已經調查完畢，為什麼會發給好心肝疫苗，現在檢調也在調查，我們接到任何請託，包含議會、民眾，「到我這裡就是到我這裡而已，我沒有轉出去，更不可能要求同仁去做一些違規的事情。」

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