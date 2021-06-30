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    首頁　>　政治

    黃珊珊稱振興名單中央接受 王定宇直指說法荒謬之處

    王定宇表示，北市特權違規施打疫苗事件跟疫苗數量無關，「是防疫優先順位被破壞的問題。」（王定宇提供）

    王定宇表示，北市特權違規施打疫苗事件跟疫苗數量無關，「是防疫優先順位被破壞的問題。」（王定宇提供）

    2021/06/30 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗之亂持續，針對前國民黨立委丁守中打疫苗案，北市副市長黃珊珊稱振興醫院疫苗接種的名單是中央接受的，為什麼在健保卡上註記可以接種疫苗？對此，立委王定宇質疑這是否為「為了卸責再次說謊」？又或是有人給了錯誤資訊，並列出北市府說法中荒謬之處。

    王定宇表示，若施打名單是中央核准，那為何會有台北市醫師公會造冊3次5000名醫師無法獲得台北市分配疫苗呢？「可見造冊是造給台北市政府，疫苗也是市政府分配的」。另外，好心肝診所施打千餘人，「請問這種名單怎麼送中央審？看來是連台北市政府都沒有控管『造冊』吧！」

    王定宇又指出，2月份指揮中心要求各縣市造冊送中央「是為了開始施打疫苗前，進行數量統計」，而開始施打後，造冊責任屬施打單位，而地方政府負責審查資格、人數及分配疫苗，王定宇質問黃珊珊，「沒看見各縣市施打年齡的差異嗎？黃珊珊沒看見禾馨和北市衛生局的對話討論疫苗分配幾罐嗎？黃珊珊的鍋甩的有點張飛打岳飛喔！」

    王定宇表示，健保卡根本「沒有施打前註記誰可以打疫苗」，是施打後會有紀錄，所以黃珊珊搞錯了，他又質疑，莫非北市府是為了不公佈「好心肝」、「振興醫院」的特權名單，所以「這麼辛苦的扯東扯西嗎？」

    他強調，北市特權違規施打疫苗事件爆發，「當有數千名特權人士插隊打黑針的時候，台北市有5000位醫師造冊數次還在等台北市分配疫苗施打」，王定宇強調，此事跟疫苗數量無關，「是防疫優先順位被破壞的問題。」

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