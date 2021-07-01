簡舒培爆介入好心肝索疫苗 黃珊珊嗆：沒做的事不要栽在我頭上

台北市副市長黃珊珊遭控介入好心肝診所索取疫苗，臨時召開記者會出面澄清。（記者蔡亞樺翻攝）

2021/07/01 16:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市好心肝診所日前爆發違規替志工施打疫苗，遭台北市政府開罰200萬元。但「特權疫苗」風波持續延燒，北市議員簡舒培今早爆料握有證據證明柯市府高層事前知情。台北市副市長黃珊珊今日下午3時臨時召開記者會，秀出對話截圖自清，黃嗆說，「沒有做的事情不要栽在我頭上」，議員有問題可以向她先查證。

簡舒培今日一早在臉書爆出「握有證據，可以證明好心肝事件的特權疫苗，柯文哲市府高層其實事前知情」。隨後，黃珊珊在上午受訪表示，她的確曾在6月初收到好心肝透過朋友傳資訊，表達想擔任疫苗合約診所，但她本人從來沒有反映給任何一位衛生局同仁，「更不可能要求同仁，去做一些違反規定的事情。」

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北市府今日下午防疫記者會原訂不召開，黃珊珊臨時決定下午3時開記者會要澄清，記者會拖延20多分鐘才開始。黃珊珊在會中公布她與友人對話、北市衛生局長黃世傑在市府工作群組中訊息對話的多張截圖。但疑慮未解，收看記者會直播網友好奇，黃不斷提到的友人「Ben是誰？」也有人好奇，好心肝施打名單何時會公布。

黃珊珊在會中強調，她跟好心肝董事長許金川沒聯繫，都是朋友代轉。記者會最後，黃珊珊表示，她希望把事情查清楚，而不是斷章取義的指控，「對她來說有就是有、沒有就是沒有，沒有做的事情不要栽在我頭上」，所以議員有什麼意見都可以跟她溝通，但「你有問題可以先查證。」

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