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    林靜儀曝北市府好心肝記者會結論 感嘆醫療人員只能卑微

    好心肝診所特權打疫苗事件，市議員簡舒培爆料，市府11樓的市長跟副市長室的高層根本就知情。（本報合成）

    好心肝診所特權打疫苗事件，市議員簡舒培爆料，市府11樓的市長跟副市長室的高層根本就知情。（本報合成）

    2021/07/01 17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市爆發「好心肝診所」特權打疫苗事件，市議員簡舒培在臉書爆料，市府11樓的市長跟副市長室高層根本就知情，並提供截圖證實「好心肝基金會」董事長許金川直接聯繫副市長市長黃珊珊；黃珊珊下午在記者會上稱，她不認識許金川，都是透過朋友「Ben」聯繫對方。對此，醫師林靜儀表示，她看完北市府好心肝特權疫苗記者會的結論，就是「在台北要能打到疫苗，要嘛當志工，要嘛有朋友」。

    簡舒培表示，今早發臉書問市長幾個問題，衛生局在發給「好心肝」疫苗時，市府11樓高層是否事先知情，以及市府11樓高層是否和許金川有聯繫管道，高層是否跳過黃世傑，直接指示衛生局同仁發疫苗。

    簡舒培提供衛生局內部LINE群組的截圖，其中有張截圖為6月9日早上8點到9點之間的對話。首先黃世傑轉傳黃珊珊6月7日的訊息，內容提到「黃副市長，我是台大許金川醫生，謝謝妳過去協助基金會肝病推廣」，顯示許金川和黃副市長認識；簡指出，看起來黃副市長後來有指示黃世傑，說目前100多家簽約，包括「好心肝」也已經開始施打，但黃世傑說診所施打要加速。

    對此，黃珊珊下午在北市府防疫記者會上表示，自己不認識許金川，中間都是透過朋友「Ben」聯繫，強調並非與許金川直接往來，也秀出對話截圖自清，黃嗆說，「沒有做的事情不要栽在我頭上」，議員有問題可以向她先查證。

    林靜儀則在臉書表示，看完台北市政府好心肝特權疫苗記者會結論：「在台北要能打到疫苗，要嘛當志工，要嘛有朋友。醫療人員和長輩只能卑微哭哭。」

    林靜儀事後再發文指出，禾馨診所好歹是與有在選民服務的民意代表聯絡的，「好心肝是靠院長朋友就有用？」她更諷刺「這肝好強」。

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