柯文哲搶先「解封夜市」 汪浩批：他是瘋了，還是喪心病狂！

台北市寧夏夜市微解封，部分攤位重新營業，消費者須遵守簡訊實聯制規定，不過首日人潮稀稀落落。（記者林正堃攝）

2021/06/29 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情3級警戒實施後，台北市許多夜市自主歇業，市長柯文哲宣布夜市將陸續解封，大同區寧夏夜市今（29）日晚間率先「微解封」復業。對此，作家汪浩重話批評：「柯文哲是瘋了還是喪心病狂？」

柯文哲宣布，萬華地區的市場、夜市解封復業分成兩部分處理，其中鄰近批發市場的南萬華地區仍屬熱區，若要解封採取申請制，需將管制計畫提交北市府，由市場處及衛生局再評估研議；其餘地方則在限外帶禁內用原則下，授權各市場自治會決定，但建議以1/4攤商逐步復業，而非一口氣全面開幕。

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對此，汪浩在臉書表示，台北市政府已累積高達100多公務員確診，北市府卻沒有進行擴大篩檢、疫調以及隔離；另外，北農擴大篩檢的PCR還沒有開始做，北農疫苗注射也遠低於目標，沒想到柯文哲竟又要搶先「解封夜市」！汪浩怒批，柯文哲是瘋了，還是喪心病狂！

針對夜市「微解封」，柯文哲今晚在臉書指出，「餐廳可以限外帶，為什麼夜市不行？」依據中央發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，只要求減少出入口、落實實聯制、全程戴口罩、限外帶，而全國暫停營業的11大場所內也不包含夜市，讓夜市比照餐廳營業「有何不可？」

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