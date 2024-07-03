拆「樑」連署7/5送件 最快9月中罷免投票

民進黨籍基隆市議長童子瑋七月二日在臉書貼文表示，針對民眾發起要罷免基隆市長謝國樑，他說「面對民意反撲，市長應檢討自己，而非檢討市民，甚至與市民對立。」（資料照，記者俞肇福攝）

2024/07/03 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段罷免連署到昨天為止粗估有四萬一千份，超出門檻三萬七九二份逾一萬份，七月五日將以四萬份連署罷免書造冊送基隆市選委會審查，最快九月中旬展開投票，若投票罷樑成功，將進行基隆市長補選。

超出門檻逾萬份

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，六月卅日晚間八點截止收件後，這兩天陸續有民眾送件，但是考量七月五日送交第二階段連署罷免文件的清冊時間迫在眉睫，「拆樑團體」成員討論後決定，七月一日起，志工全心投入整理造冊。

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李晏蓉說，連署罷免的民主工程疏忽不得，志工要先將連署罷免文件按照行政區、里、鄰逐一編號造冊，務求七月五日將整理好的四萬份連署罷免文件造冊，送交基隆市選委會審查。至於七月收到的連署書，若是基隆市選委會通知連署罷免文件有瑕疵，距離門檻三萬七九二件還不夠、需要補件，就會將七月一日以後收到的連署罷免文件送交基隆市選委會補件。

整理資料的志工們意志高昂，腦海不時浮現六十天來街頭奔走的畫面，希望讓一張張連署書凝聚力量，透過民主程序與公民行動，成功罷免謝國樑。

童子瑋：市長應檢討自己 而非檢討市民

被外界看好參選基隆市長熱門人選的民進黨籍基隆市議長童子瑋，昨天在臉書貼文表示，「面對民意反撲，市長應檢討自己，而非檢討市民，甚至與市民對立」；面對國民黨以罷免他為名而發起的政治鬥爭，他無所畏懼，絕對禁得起檢驗。

童子瑋表示，從二○一八年當選議員迄今近六年，每天睜開眼睛想到的就是為市民多做點事，國民黨中央顯然跟基隆嚴重脫節，他們不了解因為市政亂象、施政混亂及錯誤政策引發的市長罷免案，並不是靠政治鬥爭或是報復性罷免就能平息。

童子瑋說，國民黨的報復性罷免引發地方基層強烈反彈，連謝國樑都表示反對，這種地方、中央不同調的政治雙簧就是一齣鬧劇，畢竟市民不在乎謝國樑怎麼說，市民在意的是市長到底為基隆做了什麼？

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