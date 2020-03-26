闡釋愛台灣 蘇揆：禿頭最知冬天風吹很冷！

行政院長蘇貞昌。（資料照）

2020-03-26 13:27:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持行政院院會時，向所有與會的部會首長表示，愛台灣就是要建立典章制度，如果29年前，不是他北上把好的農產品介紹給國人知道、可以享用得到，現在屏東的農民，可能還繼續在屏鵝公路路邊沿街叫賣，而且價格也不會像現在這麼好。

蘇貞昌說：「我從小愛爬樹，長大也愛種樹，只有禿頭最知道，冬天風吹很冷、夏天太陽曬很痛」。蘇揆說，他當屏東縣長時，在屏鵝公路「種樹百里」，台北縣長時，「8年8百萬顆樹、種樹要包活」，14年前當行政院長時，他也早要求過農委會林務局，頭髮要掉沒有辦法，但樹要種活是有辦法的，種樹做好事，讓台灣留下好森林，地球不禿頭，就不會有土石流。

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頂著光頭的蘇貞昌，今天拿自己頂上無毛幽默地說：「只有禿頭最知道，冬天風吹很冷、夏天太陽曬很痛」，引發矚目。他還說，我們講到登陸月球，世人只會記得阿姆斯壯；賈伯斯發明IPHONE，它不只是一支電話，更改變人類的生活模式與生活體驗。

蘇揆表示，舉這些例子，是要讓首長們知道，部會首長、地方首長都很大，什麼是「愛台灣」？就是在你的位子上，帶著你的團隊，用更多的主動與創意思考，為人民謀福利，立下可長可久的典章制度，成為各個領域「登月的第一人」，這就是愛台灣。

蘇貞昌說，上周三國內確診案例一下子增加不少，國人看到別的國家在搶購民生必需品，於是也跟著到大賣場搶購。他上周四院會一講完，上週五、上週六經濟部長沈榮津及農委會主委陳吉仲就馬上錄製影片，用生產線實況說明衛生紙、泡麵、罐頭生產充足，也開糧倉說明台灣米庫存滿滿，蔬果、豬肉量也都很充足，歡迎國人一起來買。

他說，財經專家謝金河日前在臉書說到：「台灣有一段很長的歲月，我們罵官員如駡狗，幾乎到了官不僚生的狀態，很多有才華的人都不想進入公部門當官。但這次台灣抗疫表現，得到民眾很高的評價」，現在的行政團隊，是「20年來聲望最高的內閣」。

蘇貞昌表示，從這兩支影片，及外界對我們的評價，他要勉勵首長，首先，面對問題、把握時機，迅速回應。其次，平時就要跟你的主管產業有良好的交陪互動，人家有困難時，你曾經幫人一把，你有求於人時，人家才會願意挺身而出。第三，不只要會做事，也要會用創意溝通：與其用發乾稿，不如直接用影片現身說法，讓民眾眼見為憑。

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