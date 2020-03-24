蘇貞昌控中國隱瞞疫情 國台辦跳腳：傳播政治病毒

行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪時強調，如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。對此，中國國台辦晚間稱，「蘇貞昌再次無恥散佈『蘇式謊言』」，製造謊言來煽動歧視、仇恨，「奉勸民進黨當局和蘇貞昌們立即停止傳播政治病毒」。（圖取自網路）

2020-03-24 21:54:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕武漢肺炎肆虐全球，確診人數不斷攀升，行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪時強調，如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。對此，中國國台辦晚間稱，「蘇貞昌再次無恥散佈『蘇式謊言』」，製造謊言來煽動歧視、仇恨，「奉勸民進黨當局和蘇貞昌們立即停止傳播政治病毒」。

這是3月以來，中國國台辦及中共黨媒「人民日報」第3次指名批判蘇貞昌。中國國台辦發言人朱鳳蓮稱，「蘇貞昌再次無恥散佈『蘇式謊言』，公然造謠大陸『隱瞞疫情』。這種藉製造謊言來煽動歧視、仇恨的表演，再次將他的惡毒本性暴露於世人面前。」

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朱鳳蓮稱，「在過去兩個多月時間裏，大陸民眾團結一心，奮力抗擊疫情，取得的成績舉世公認，為全世界防疫贏得了寶貴時間。同時，我們始終本著對台灣民眾生命健康福祉高度負責的態度，從一開始就向台灣有關方面通報疫情資訊，包括專門通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。截至3月24日已通報101次。民進黨當局從來不敢將這些真相告訴台灣民眾。」

朱鳳蓮指出，「『蘇式謊言』屢次被事實打臉。當前台灣地區疫情形勢不斷加劇。奉勸民進黨當局和蘇貞昌們立即停止傳播政治病毒。借疫情不斷『點火』升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，既無恥又令人厭惡。」

對此，陸委會表示，陸方不思與各方真誠合作防杜疫情，卻一再多方挑釁，製造大外宣，完全悖離國際所認知的事實，同時對台文攻武嚇，惡言相向，企圖製造兩岸緊張關係，陸委會表達高度遺憾。

陸委會強調，武漢殉職的李文亮醫師，生前因為轉發疫情信息遭到訓誡壓制，陸方隱瞞疫情不當作法，才讓疫情蔓延，並導致全球付出巨大代價。中國大陸隱匿疫情的作法，同時打壓言論自由，連大陸網民都稱之為「八人封口、九州閉戶」。蘇院長所言乃事實真相，我們不接受國台辦一再粗鄙用語與政治口水，其一昧政治算計、歸責他人，很難理性處理問題，更無益兩岸良性互動。

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