為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

防疫關鍵期 蘇揆要各部會螺絲不能鬆

行政院長蘇貞昌鑑於目前是防疫關鍵期，已指示各部會面對防疫挑戰必須戰戰兢兢、螺絲不能鬆，要做好全面境管、徹底落實隔離與檢疫、做好衛教宣導等措施。（資料照）

行政院長蘇貞昌鑑於目前是防疫關鍵期，已指示各部會面對防疫挑戰必須戰戰兢兢、螺絲不能鬆，要做好全面境管、徹底落實隔離與檢疫、做好衛教宣導等措施。（資料照）

2020-03-21 15:04:43

〔記者李欣芳／台北報導〕連日來武漢肺炎疫情伴隨歐美等境外移入的確診病例激增，台灣進入疫情第二波高峰期，蔡英文總統19日在總統府發表公開談話，直言未來14天是防疫關鍵期，呼籲國人全力配合防疫指揮中心規定，據悉，行政院長蘇貞昌鑑於目前是防疫關鍵期，已指示各部會面對防疫挑戰必須戰戰兢兢、螺絲不能鬆，要做好全面境管、徹底落實隔離與檢疫、做好衛教宣導等措施。

蘇內閣在這段防疫關鍵期主要的措施包括，在防疫方面，19日起實施全國境管，非本國籍人員一律限制入境。不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天；確診者落實徹底隔離，需要居家檢疫者也要徹底落實檢疫；透過防疫宣導短片，做好衛教，同時積極打擊有關疫情的假訊息。

另外，在經濟情勢方面，蘇內閣則全力穩定國內股匯市，授權國安基金機動進場護台股。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，因應疫情進入第二波高峰期，自蔡總統19日發表公開談話當天起的未來14天之內，是歐美等境外移入個案的潛伏期，因此是防疫關鍵期，這段期間各部會要做好緊密聯繫。

Kolas說，有關防疫的隔離與檢疫，除了衛福部的追縱，若發現被隔離與檢疫者外出趴趴走，也須動員警政署、移民署相關單位的人力，這需要各部會的密切聯擊與共同協力，因此院長在院會要求，防疫關鍵期各部會必須戰戰兢兢面對、螺絲不能鬆。

一位政府官員評估，由於政府已自19日起實施全國境管，接下來14天的防疫關鍵期，台灣的確診病例應可逐漸減少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘇揆︰停課影響大 不輕率喊停
2020-03-21 05:30

蘇揆︰停課影響大 不輕率喊停
武漢肺炎》藍委建議每人發1萬紓困 蘇揆：效果有限
2020-03-20 19:00

武漢肺炎》藍委建議每人發1萬紓困 蘇揆：效果有限
武漢肺炎》蘇貞昌：國軍支援口罩生產會持續進行
2020-03-20 15:43

武漢肺炎》蘇貞昌：國軍支援口罩生產會持續進行
蘇揆臉書喊「貨很多盡量買」 黃偉哲、潘孟安來推銷自家縣市農產
2020-03-20 10:14

蘇揆臉書喊「貨很多盡量買」 黃偉哲、潘孟安來推銷自家縣市農產
台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點

台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點
政治今日熱門
2020-03-21 09:12

共機繞台恫嚇 吳斯懷稱「不算挑釁」

2020-03-20 19:20

正妹YouTuber超神巧思！讓小英開金嗓唱《心電心》 影片

2020-03-21 09:17

台海軍情》馬防部雲台操演 各式機槍機砲射擊場面震撼

2020-03-21 10:08

獨家》憲兵敞篷閱兵車改朝換代 賓士C43敞篷車接棒

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播