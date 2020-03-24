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蘇揆：若中國能不隱瞞疫情「就不會危害這麼厲害」

行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪表示，疫情其實不分國界，如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。（記者劉信德攝）

行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪表示，疫情其實不分國界，如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。（記者劉信德攝）

2020-03-24 09:31:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，重災區中國近日新增確診案例卻掛零，行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪表示，疫情其實不分國界，如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。

蘇揆指出，台灣有過去SRAS經驗，又有國人同胞大家齊心合力渡過第一關。現在第二關更強，我們戰戰兢兢希望大家相互體諒、齊心合力，不但要防堵疫情和減災，同時也會讓經驗及資料讓國際社會知道，盡國際一員心力，希望全球疫情能早日趨緩，大家都盡量減少受害。

針對是否有封城考慮？蘇揆強調，「我們不到封城這種做法」，其實國人同胞警覺心很高，大家都知道不要成為害群之馬，指揮官也一再提醒，最近是返國高潮務必做好防範，這不只是照顧好自己健康，也是不要害了家人和週邊的人，更是不要增加國人和社會的負擔，「我們不必封城，但自我管理好，受害就會少！」

關於振興及紓困方案何時上路？蘇揆提及，各部會針對怎樣紓困及振興都有業管業務，大家整個來盤點商量，要做到立竿見影和紓困振興，最後定案要看大家整理出來內容而定，再向國人同胞報告。

此外，到議場答詢是否會戴口罩？蘇揆聞訊說，在議會要答詢不方便，議場這麼大，大家距離這麼遠，只要大家依據指揮官及專家會議的種種規範指引，「我不會戴著口罩」。

針對昨晚在臉書發文出現蘇貞昌「娃娃圖」，引發網友熱烈討論。蘇揆也說，大家比較忙希望輕鬆得到訊息，或得到怎樣做比較好，所以他的小編們很有創意，把嚴肅議題用更活潑、有趣、輕鬆的方式表現出來，希望帶動注意得到更好效果。

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行政院長蘇貞昌。（記者劉信德攝）

行政院長蘇貞昌。（記者劉信德攝）

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