武漢肺炎》藍委建議每人發1萬紓困 蘇揆：效果有限

行政院長蘇貞昌（中）20日赴立法院施政報告總質詢，和財政部長蘇建榮（左）、金管會主委顧立雄（右）回應立委詢問國安基金進場救市等議題。（記者廖振輝攝）

2020-03-20 19:00:40

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，連帶各行各業也遭受影響，國民黨立委羅明才今在立院總質詢建議政府每人發1萬紓困；行政院長蘇貞昌表示，馬政府時代舉債800億，每人發3600元，效果有限，蔡政府是要讓受影響的各行各業受困的人雨露均霑，想盡辦法用誘導性的消費，讓產生效果更大。

國民黨立委羅明才今在立法院質詢時指出，希望政府趕快大方一點，開倉賑災救民，放眼世界各國因應疫情，像是美國每個人發1千美元（約合3萬新台幣），而且中華民國政府很有錢，國艦國造、向外軍購每次幾千億出手、前瞻計畫幾百億、風力發電也耗費好幾兆，所以「可不可以大方一點」建議政府在排除有錢人後，發給每人1萬元好不好？

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蘇貞昌表示，上次馬政府的時代，一次舉債800多億，一次發3600元，但效果有限；蘇揆批評，「政府做這種事情是最簡單的」，就是大量舉債，發錢個個有份，都不用花頭腦，但效果有限。

蘇揆說，蔡政府從一開始總統蔡英文領導國安團隊開國安會議，想盡辦法要讓受影響的各行各業受困的人雨露均霑，想盡辦法用誘導性的消費，讓產生效果更大，希望做得比以前好。

羅明才再提「沒有1萬，起碼1個人發8000嘛」，蘇揆正色回應，這個不是數目的問題，而是態度的問題。

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