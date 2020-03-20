為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》藍委建議每人發1萬紓困 蘇揆：效果有限

行政院長蘇貞昌（中）20日赴立法院施政報告總質詢，和財政部長蘇建榮（左）、金管會主委顧立雄（右）回應立委詢問國安基金進場救市等議題。（記者廖振輝攝）

行政院長蘇貞昌（中）20日赴立法院施政報告總質詢，和財政部長蘇建榮（左）、金管會主委顧立雄（右）回應立委詢問國安基金進場救市等議題。（記者廖振輝攝）

2020-03-20 19:00:40

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，連帶各行各業也遭受影響，國民黨立委羅明才今在立院總質詢建議政府每人發1萬紓困；行政院長蘇貞昌表示，馬政府時代舉債800億，每人發3600元，效果有限，蔡政府是要讓受影響的各行各業受困的人雨露均霑，想盡辦法用誘導性的消費，讓產生效果更大。

國民黨立委羅明才今在立法院質詢時指出，希望政府趕快大方一點，開倉賑災救民，放眼世界各國因應疫情，像是美國每個人發1千美元（約合3萬新台幣），而且中華民國政府很有錢，國艦國造、向外軍購每次幾千億出手、前瞻計畫幾百億、風力發電也耗費好幾兆，所以「可不可以大方一點」建議政府在排除有錢人後，發給每人1萬元好不好？

蘇貞昌表示，上次馬政府的時代，一次舉債800多億，一次發3600元，但效果有限；蘇揆批評，「政府做這種事情是最簡單的」，就是大量舉債，發錢個個有份，都不用花頭腦，但效果有限。

蘇揆說，蔡政府從一開始總統蔡英文領導國安團隊開國安會議，想盡辦法要讓受影響的各行各業受困的人雨露均霑，想盡辦法用誘導性的消費，讓產生效果更大，希望做得比以前好。

羅明才再提「沒有1萬，起碼1個人發8000嘛」，蘇揆正色回應，這個不是數目的問題，而是態度的問題。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》無症狀也會傳染？張上淳：學理上有機會但缺證據
2020-03-20 18:42

武漢肺炎》無症狀也會傳染？張上淳：學理上有機會但缺證據
武漢肺炎》蘇貞昌：現在出國一律無隔離補償可領
2020-03-20 18:40

武漢肺炎》蘇貞昌：現在出國一律無隔離補償可領
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》教育部：高中以下教職員工學生 即起停止出國
2020-03-20 18:20

武漢肺炎》教育部：高中以下教職員工學生 即起停止出國
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
政治今日熱門
2020-03-20 06:28

武漢肺炎》世界需要台灣！丹麥前總理投書《時代》嗆聲中國

2020-03-20 06:10

武漢肺炎》效法台灣！陳建仁親揭這些國家都來詢問防疫工作

2020-03-20 12:11

疫情進入第二階段 蔡總統訪昆陽實驗室：國家隊不會被擊倒！ 影片

2020-03-19 19:44

武漢肺炎》方艙醫院真神奇？台灣歌手神改編被推爆 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播