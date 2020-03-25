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兩情況下發布緊急命令 蘇：希望千萬不要發生

行政院長蘇貞昌24日在立院答詢時表示，兩情況下發布緊急命令，希望千萬不要發生。（記者劉信德攝）

行政院長蘇貞昌24日在立院答詢時表示，兩情況下發布緊急命令，希望千萬不要發生。（記者劉信德攝）

2020-03-25 05:30:00

〔記者黃欣柏、陳鈺馥／台北報導〕國內武漢肺炎確診病例持續增加，國民黨立委鄭麗文昨在立法院質詢時問及何時會發布緊急命令？行政院長蘇貞昌答詢表示，緊急命令是總統的職權，政府現在是先一步一步超前部署，萬一國際經濟情勢無法因應或疫情失控，超出能夠掌握的程度，那就會發布緊急命令，「所以我是希望千萬不要發生！」

鄭麗文質詢指出，目前全球已有四十國發布緊急命令，但蔡英文總統日前仍認為現階段疫情尚不需要發布緊急命令，「那台灣到底會在什麼情況下發布緊急命令？會不會為了超前部署、避免前功盡棄而考慮發布？」

蘇揆表示，其實發布緊急命令要做的事情，也就是現在正在做的事情，這次台灣之所以被世界肯定，就是因為政府一開始就超前部署，立法院也快速通過相關特別條例與特別預算，等於是把原本行政先做、國會追認的緊急命令，反過來變成由國會直接立法，再一步步來做。

蘇揆強調，緊急命令是總統職權，就如同蔡總統先前所述，目前的政策工具與法令足以應對現在的疫情，例如特別條例就已授權疫情指揮中心的指揮官可以應變處置；但若是未來國際經濟情勢變得讓我們不足以應付，或是疫情突然失控到某個程度，總統自會在有需要時發布，「所以我是希望千萬不要發生。」

「我們不到封城這種做法」

是否有封城考慮？蘇揆受訪時強調，「我們不到封城這種做法」，其實國人警覺心很高，大家都知道不要成為害群之馬，指揮官也一再提醒，最近是返國高潮務必做好防範，這不只是照顧好自己健康，也是不要害了家人和周邊的人，更是不要增加國人和社會的負擔，「我們不必封城，自我管理好，受害就會少！」

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