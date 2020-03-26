為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

東奧延期 蘇貞昌指示重新調整選手培訓備戰計畫

針對東奧延期，行政院長蘇貞昌指示重新調整選手培訓備戰計畫。（資料照）

針對東奧延期，行政院長蘇貞昌指示重新調整選手培訓備戰計畫。（資料照）

2020-03-26 12:54:32

〔記者李欣芳／台北報導〕原訂今年7月24日開幕的東京奧運延期1年，行政院長蘇貞昌今天指示體育署就選手培訓、備戰計畫重新進行調整，生活所需方面持續提供協助，加強相關人員的防疫宣導及做好選手的防護工作，保護優秀運動員免於風險。

行政院今天召開院會，主持院會的蘇貞昌就「運動賽事延期」裁示說，2020東京奧運已確定延期舉辦，請教育部體育署除了密切掌握各單項國際運動總會相關規劃，確保選手參賽資格不會受到影響外，並就選手培訓、備戰計畫重新進行調整，生活所需方面持續提供協助。

蘇貞昌表示，出國參賽的代表隊中已發生陪練員確診的個案，對於出國參賽的代表隊，與相關人員的防疫宣傳照護等，一定要做到最好，加強相關人員的防疫宣導及做好選手們的防護工作，保護優秀運動員免於風險。雖然延期1年，讓選手仍能為國家爭取最高的成績。

蘇貞昌說，除了奧運外，其他國際賽事，或重大會展、相關活動及典禮等等，指揮中心已公布新的作業指引，請各部會詳細了解，並在第一時間做出好的對應處置。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
延奧效應》多1年備戰 陳奎儒興奮
2020-03-26 05:30

延奧效應》多1年備戰 陳奎儒興奮
延奧效應》延期非壞事 4女拳應變
2020-03-26 05:30

延奧效應》延期非壞事 4女拳應變
健康衝衝衝》用蕃茄吃出健康好體力

健康衝衝衝》用蕃茄吃出健康好體力
延奧效應》多1歲沉穩 王冠閎更悍
2020-03-26 05:30

延奧效應》多1歲沉穩 王冠閎更悍
延奧複製貼上就好? 日本災損1700億起跳
2020-03-26 05:30

延奧複製貼上就好? 日本災損1700億起跳
圖解亂「市」投資攻略

圖解亂「市」投資攻略

政治今日熱門
2020-03-26 07:37

軍情動態》美驅逐艦昨航行台灣海峽 國防部：全程掌握

2020-03-25 16:50

長榮機組人員驚傳確診！交部：未公告前無法說明

2020-03-25 21:49

武漢肺炎》中國疫情趨緩？ 陳時中神回被網友推爆 影片

2020-03-25 15:05

軍情動態》美軍EP-3偵察機監控共軍 今在高雄外海空域兜圈圈

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播