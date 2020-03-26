東奧延期 蘇貞昌指示重新調整選手培訓備戰計畫

針對東奧延期，行政院長蘇貞昌指示重新調整選手培訓備戰計畫。（資料照）

2020-03-26 12:54:32

〔記者李欣芳／台北報導〕原訂今年7月24日開幕的東京奧運延期1年，行政院長蘇貞昌今天指示體育署就選手培訓、備戰計畫重新進行調整，生活所需方面持續提供協助，加強相關人員的防疫宣導及做好選手的防護工作，保護優秀運動員免於風險。

行政院今天召開院會，主持院會的蘇貞昌就「運動賽事延期」裁示說，2020東京奧運已確定延期舉辦，請教育部體育署除了密切掌握各單項國際運動總會相關規劃，確保選手參賽資格不會受到影響外，並就選手培訓、備戰計畫重新進行調整，生活所需方面持續提供協助。

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蘇貞昌表示，出國參賽的代表隊中已發生陪練員確診的個案，對於出國參賽的代表隊，與相關人員的防疫宣傳照護等，一定要做到最好，加強相關人員的防疫宣導及做好選手們的防護工作，保護優秀運動員免於風險。雖然延期1年，讓選手仍能為國家爭取最高的成績。

蘇貞昌說，除了奧運外，其他國際賽事，或重大會展、相關活動及典禮等等，指揮中心已公布新的作業指引，請各部會詳細了解，並在第一時間做出好的對應處置。

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