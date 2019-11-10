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首頁　>　政治

蔡正元︰吳敦義是最有原則主席 誰攻擊韓立刻黨紀處理

國民黨黨主席吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

國民黨黨主席吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照）

2019-11-10 15:03:58

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統立委大選倒數62天，選情日漸白熱化，不過近來多名藍營人士因批評國民黨總統參選人韓國瑜，遭到黨中央開除黨籍，黨主席吳敦義也因此備受外界質疑。對此，國民黨前立委蔡正元今日凌晨在臉書上表示，相較歷來的黨主席，吳敦義是「國民黨史上最有原則的主席」。

前國民黨中評委陳宏昌和前高雄縣長楊秋興因公開批評韓國瑜，8月時遭到國民黨中央開除黨籍，楊秋興則是先行宣布退黨；而10月中旬，國民黨再祭出考紀開鍘，開除「草協聯盟」發起人李正皓及資深媒體人鄭佩芬黨籍。而新北市立委參選人李縉穎和國民黨中央委員陳杰因違紀參選，也在上月30日遭國民黨中常會開除黨籍。

蔡正元今日則在臉書上以「國民黨的主席」為題發文，他表示，吳敦義在國民黨歷任的黨主席中，至少是個「好漢」，在提名韓國瑜後，有人攻擊韓就立刻黨紀處理，絕不「拖泥帶水」。

蔡正元說起連戰擔任黨主席時，前組發會主委蘇俊賓就曾在2004年藍營落敗後，和其他人組成「藍鷹戰將」，更在電視上強力抨擊連戰和國民黨中央，但連戰卻不知道為何「吞忍下來」，沒有開除蘇的黨籍。

蔡正元表示，吳敦義在歷任的國民黨主席中是個好漢，在韓國瑜成為總統參選人後，那些「藍皮綠骨的草鞋（草協聯盟），肆無忌憚攻擊黨提名人韓國瑜」，就立刻黨紀處理。蔡正元說，就憑著這點，吳敦義在國民黨史上是「最有原則的黨主席」。

國民黨籍前立委蔡正元。（資料照）

國民黨籍前立委蔡正元。（資料照）

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